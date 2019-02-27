Son Dakika Haberleri: Taklalar Atarak Karşı Yöne Uçtu, Kaza Anı Kameraya Yansıdı

Taklalar Atarak Karşı Yöne Uçtu, Kaza Anı Kameraya Yansıdı

42 dakika önce

Balıkesir'in Edremit İlçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil refüje çarptıktan sonra taklalar atarak karşı yönden gelen otomobilin üzerine uçtu.

Taklalar Atarak Karşı Yöne Uçtu, Kaza Anı Kameraya Yansıdı, System.String[]
Balıkesir'in Edremit İlçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil refüje çarptıktan sonra taklalar atarak karşı yönden gelen otomobilin üzerine uçtu. Saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyan kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit'ten Akçay istikametine giden M.S.K yönetimindeki 10 KJ 914 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarptı. Daha sonra taklalar atan otomobil, karşı yönde ilerleyen N.A. yönetimindeki 10 LL 890 plakalı otomobilin üzerine uçtu. Kazada araç sürücüsü M.S.K. yolcular S.E ve R.B yaralandı. Araç içinde sıkışan yaralıları Edremit İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler kurtardı. Yaralılar ambulanslar ile hastaneye sevk edildi. Kaza anı ise bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 03:23 Kaynak: İHA

Balıkesir, Edremit, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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