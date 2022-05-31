Taklalar atarak ters dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktılar - Son Dakika
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Taklalar atarak ters dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktılar

31.05.2022 11:24
Taklalar atarak ters dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktılar

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yoldan çıkarak taklalar atan ve ters dönerek durabilen araçtaki 2 kişi, burnu bile kanamadan kazadan kurtuldu.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yoldan çıkarak taklalar atan ve ters dönerek durabilen araçtaki 2 kişi, burnu bile kanamadan kazadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş'tan Hatay istikametine seyir eden K.A. idaresindeki Hyundai marka 31 AEE 328 plakalı otomobil, İslahiye ilçesi Kırıkçalı kavşağında yoldan çıkarak taklalar atmaya başladı. Aşırı hız nedeniyle savrulan araç, 3 takla atarak ters bir şekilde durabildi. Kazayı gören olay yeri yakınındaki Özel Harekat Polisi merkezi ve itfaiye istasyonundaki personeller de hızla olay yerine geldi. Ters dönen otomobilin kapıları açılamayınca içeride mahsur kalan sürücü K.A. ve yeğeni H.A.'yı kurtarmak için çevrede bulunan vatandaşlar, polis ve itfaiye ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Otomobilin camları kırılarak, içerideki 2 kişi dışarıya çıkarıldı.

Araçtan çıkarılan 2 kişi burunları bile kanamadan kazadan kurtarılırken, şahıslar özel harekat polisinin ikna çabası sonucunda ambulansa bindirilerek tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Öte yandan kazanın il tespitlere göre aşırı hız nedeniyle meydana geldiği ve olayda sadece maddi hasarın oluştuğu belirtildi.

(Bekir Şentürk - İHA)

Taklalar atarak ters dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktılar
Taklalar atarak ters dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktılar
Taklalar atarak ters dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktılar
Taklalar atarak ters dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktılar

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Kaynak: İHA

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