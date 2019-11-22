Taklit ürünlere el konuldu
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İZMİT'te, 7 iş yerinde yapılan kontrolde 62 adet taklit giyim eşyasına, 3 iş yerinde yapılan kontrolde ise 72 adet tonere el konuldu.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:25 Kaynak: DHA
İZMİT'te, 7 iş yerinde yapılan kontrolde 62 adet taklit giyim eşyasına, 3 iş yerinde yapılan kontrolde ise 72 adet tonere el konuldu.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında taklit ürünlerle ilgili çalışma yaptı. İzmit'te eş zamanlı yapılan aramalarda 7 iş yerinde çeşitli markalara ait 62 adet giyim eşyası, 3 iş yerinde ise çeşitli markalara ait 72 adet toner ele geçirildi. Taklit ürünlere el konulurken, 10 kişi hakkında Sınai Mülkiyet Kanununa Muhalefet suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.
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