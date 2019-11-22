Son Dakika Haberleri: Taklit ürünlere el konuldu
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Taklit ürünlere el konuldu

6 saat önce

İZMİT'te, 7 iş yerinde yapılan kontrolde 62 adet taklit giyim eşyasına, 3 iş yerinde yapılan kontrolde ise 72 adet tonere el konuldu.

Taklit ürünlere el konuldu, System.String[]

İZMİT'te, 7 iş yerinde yapılan kontrolde 62 adet taklit giyim eşyasına, 3 iş yerinde yapılan kontrolde ise 72 adet tonere el konuldu.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında taklit ürünlerle ilgili çalışma yaptı. İzmit'te eş zamanlı yapılan aramalarda 7 iş yerinde çeşitli markalara ait 62 adet giyim eşyası, 3 iş yerinde ise çeşitli markalara ait 72 adet toner ele geçirildi. Taklit ürünlere el konulurken, 10 kişi hakkında Sınai Mülkiyet Kanununa Muhalefet suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.


İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:25 Kaynak: DHA
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