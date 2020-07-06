Taklit ve tağşiş ile ilgili yasa tasarısı hakkında Bakan Pakdemirli'den flaş açıklama - Son Dakika

Taklit ve tağşiş ile ilgili yasa tasarısı hakkında Bakan Pakdemirli'den flaş açıklama

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'e yeni bir yatırım paketi için çalıştıklarını söyleyerek, İzmir'in Türkiye'nin en değerli kenti haline gelebileceğini ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'e yeni bir yatırım paketi için çalıştıklarını söyleyerek, İzmir'in Türkiye'nin en değerli kenti haline gelebileceğini ifade etti. Pakdemirli ayrıca, taklit ve tağşiş ile ilgili olarak, "İnşallah biz bu yasama dönemi kapanmadan tağşiş-taklit ile ilgili cezai yaptırımların çok yükseldiği, gerektiğinde meslekten men edilmeye kadar gidilen cezaları içeren bir paketle bu işi daha iyi bir noktaya getirmeyi hedefliyoruz. Yasa tasarısı çalışmasını yaptık ve meclisimize gönderdik" şeklinde konuştu.

Havai fişek fabrikasındaki patlamada ölenlerin sayısı 7'ye yükseldi
89 yaşında baba olan Bernie Ecclestone sırrını paylaştı: Sadece D vitamini kullandım
Koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ceza kesebilir mi? Emniyet'ten tartışmaları bitirecek açıklama


AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin annesi Perihan Sürekli, 29 Mayıs'ta hayatını kaybetmişti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de, Sürekli'yi AK Parti İzmir İl Başkanlığında ziyaret ederek baş sağlığı dileklerini iletti. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Bakan Bekir Pakdemirli'nin ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.


"İzmir, Türkiye'nin en değerli kenti haline gelecek"


Burada bir konuşma yapan Bakan Bekir Pakdemirli, İzmir'in bir evladı olarak İzmir'i unutmanın söz konusu olamayacağını söyleyerek, "81 ilin bakanı olmamıza rağmen tabi ki İzmir'in gönlümüzde, aklımızda ayrı bir yeri var. Zaman zaman uzak kalsak da, özellikle Covid-19 sürecinde mecburen biraz uzak kaldık; ama İzmir ile ilgili irtibatımız hiç kopmuyor. Çok yakın bir şekilde İzmir'i takip ediyoruz, teşkilat çalışmalarını takip ediyoruz, İzmir'deki yatırımlarımızı takip ediyoruz. Yakın zamanda özellikle bakanlığımızla ilgili bir yatırım paketi İzmir için de arkadaşlar çalışıyor. İzmir'e ne yapsak azdır. İzmir, Ege'nin Türkiye'nin en güzel kentlerinden biri ve artık tahmin ediyorum Covid-19 sonrası süreçte de anlaşılacak ki İzmir, muhtemelen Türkiye'nin en değerli kenti hale gelecek; çünkü herkes bir şekilde İzmirli gibi yaşamayı öğrenmek için İzmir'e yerleşmeye çalışıyor. O yüzden inşallah İzmir'imiz bugün olduğundan daha değerli, bugün olduğundan refahı daha yüksek, bugün olduğundan daha fazla yatırım alan, bugün olduğundan daha fazla cazibe merkezi haline gelecek diye düşünüyorum. İl başkanıma tekrar başın sağ olsun diyorum" dedi.


"Gıdada ifşalarla farkındalık oluşturduk"


Gıda sektöründe taklit ve tağşiş yapan firmalar için yapılan çalışmalar hakkındaki soruyu da cevaplayan Bakan Pakdemirli, kanunlar yeterli olduğunu belirterek, "Kanun diyor ki; Tağşiş-taklit yapamazsın; ama bu cezai müeyyidelerde biraz eksik var, görünen o. Bunun için de biz bir yasa tasarısı çalışması yaptık ve meclisimize gönderdik. Meclisimizde bu yasa tasarısını olgunlaştırdı. İnşallah biz bu yasama dönemi kapanmadan tağşiş-taklit ile ilgili cezai yaptırımların çok yükseldiği, gerektiğinde meslekten men edilmeye kadar gidilen cezaları içeren bir paketle bu işi daha iyi bir noktaya getirmeyi hedefliyoruz. Aslında son dönemde yapmış olduğumuz ifşalarla beraber, biz bu konuda hem üretici hem tüketici tarafından bir farkındalık oluşturduk" ifadelerini kullandı.


Zeytinyağı üreticisinden Bakan Pakdemirli'ye teşekkür


İzmirli bir üreticinin tağşiş taklit çalışmaları için kendilerine teşekkür ettiğini söyleyen Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:


"Geçenlerle İzmirli bir üreticimiz; 'Sayın bakanım Allah sizden razı olsun' dedi. Ne oldu, dedim. Zeytinyağı üretiyor. Dedi ki; Bizim 375 liralık zeytinyağını oteller almıyordu, 120 liralık karışık yağ alıyordu, şimdi hepsi sıraya girdi almaya başladılar; çünkü siz ifşaları eksiksiz her ay yapıyorsunuz' dedi. İşi takip ettiğiniz zaman, biz burada fırsatçılara dolandırıcılara müsaade etmeyeceğiz." - İZMİR

Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 12:19 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Taklit ve tağşiş ile ilgili yasa tasarısı hakkında Bakan Pakdemirli'den flaş açıklama - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:33 Hukukçular Adana'daki olayı konuşuyor: Maske ve sokağa çıkma cezaları iptal olur mu? 16:28 Son 3 günde koronavirüs vakalarının en çok arttığı iller arasında olan kentte termometreler 52 dereceyi gösterdi 16:17 Dijital Türkiye Platformları üzerinden alınan barkodlu belgeler resmi belge sayılacak 15:41 Sakarya'daki kaza göz göre göre gelmiş: Patlayacağız dedik, böyle olacağını biliyorduk 15:36 Sivas'ta doğal kaynak tuzunun hasadı başladı 15:00 CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü 14:36 Yeni imajına karar veremeyen Megastar, paylaştığı fotoğrafla takipçilerine danıştı: Ne yapmalıyım? 14:30 Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı 14:22 7 yıl önce öldürdüğü kuzenini babasına ait 9 metrelik su kuyusuna atmış 14:05 Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti 12:33 13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi 12:27 Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı 10:50 3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim 09:32 Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü 09:32 Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi
89 yaşında baba olan Bernie Ecclestone sırrını paylaştı: Sadece D vitamini kullandım
18:04
Koronavirüs tedbirleri kapsamında polis ceza kesebilir mi? Emniyet'ten tartışmaları bitirecek açıklama
17:59
Oğulları ile tatile çıkan Emina Jahovic, bikinili pozuyla ortalığı yaktı geçti
17:55
Adnan Oktar, bugünkü duruşmada canlı yayınlarındaki gibi davrandı
17:41
Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi için yapılan başvuru reddedildi
17:27
Yunanistan Başpiskoposu'ndan küstah Ayasofya sözleri: Türkiye cüret edemez
17:10
Sassuolo, Başakşehir'de oynayan Mehmet Aslanboğa'yı transfer etmek istiyor
17:06
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine bir zam daha geldi
16:53
Gelibolu Yarımadası'nda orman yangını! İki köy boşaltılıyor
16:35
Çavuşoğlu'ndan AB'ye misilleme resti: İlave kararlar alınırsa karşılığını veririz
16:35
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2020 18:38:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Taklit ve tağşiş ile ilgili yasa tasarısı hakkında Bakan Pakdemirli'den flaş açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]