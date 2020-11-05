Taklit ve tağşişli ürünlere büyük cezalar getirildi - Son Dakika

Taklit ve tağşişli ürünlere büyük cezalar getirildi

05.11.2020 13:38
Taklit ve tağşişli ürünlere büyük cezalar getirildi, System.String[]

Milas Ticaret ve Sanayi Odasının yıllardır ısrarla istediği ve bu konuda ilgili Bakanlıklardan Muğla Milletvekillerine, TOBB'dan Muğla Valiliğine yazılı olarak başvurusu yaptığı taklit ve tağşişli ürün satışının önlenmesi ve yapanların cezalandırılması isteği sonunda gerçekleşti.

Milas Ticaret ve Sanayi Odasının yıllardır ısrarla istediği ve bu konuda ilgili Bakanlıklardan Muğla Milletvekillerine, TOBB'dan Muğla Valiliğine yazılı olarak başvurusu yaptığı taklit ve tağşişli ürün satışının önlenmesi ve yapanların cezalandırılması isteği sonunda gerçekleşti. Taklit ve tağşişli ürün satışını önlemek ve yapanları cezalandırmak üzere 7255 Sayılı Gıda, Tarım ve Orman Alanlarında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun'da düzenlemeler yapıldı. Yapılan düzenlemeler, 4 Kasım 2020 tarihli ve 31294 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girerken MİTSO Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer "Biz yıllardır ısrarla istiyorduk. Sonunda oldu" dedi.

Yapılan düzenleme ile "Kanunun 24'üncü maddesinin dördüncü fıkrasına aykırı olarak taklit veya tağşiş yapılan gıda veya yemlere el konulur" hükmü getirilirken bu ürünleri "Piyasaya arz amacı dışında değerlendirilmesi mümkün olmayan ürünler işletmecisi tarafından Bakanlık gözetiminde imha edilir veya ettirilir. Piyasaya arz amacı dışında değerlendirilmesi mümkün olman ürünlerin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir" hükmü getirildi. Bu maddeye aykırı davrananlar için yapılan düzenlemede ise "Taklit veya tağşiş yapılan gıda veya yemleri; 1) Üreten, ithal eden veya kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda veya yem işletmecisine 50 bin Türk lirası" ceza getirildi. Ayrıca ürünün izlenebilirliğini sağlamadan piyasa arz eden perakende gıda veya yem işletmecisine 5 bin Türk lirasından aşağı olmamak ve 500 bin Türk lirasını geçmemek kaydıyla, fiilden bir önceki mali yıl sonunda oluşan veya bunun hesaplanması mümkün olmazsa fiil tarihine en yakın mali yıl sonunda oluşan yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde 1'i oranında idari para cezası" verilebilecek.

"MİTSO olarak yıllardır istiyorduk"

Ürünün bol olduğu 'var yılı'nda 18 bin ton zeytinyağı ve yılda yaklaşık 2 bin 800 ton dolayında bal üretilen Milas'ta, yapılan düzenleme sevinç kaynağı oldu. tağşişten yıllardır dert yanan Milas Ticaret ve Sanayi Odası'nın Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, bu sorunun çözümü için defalarca siyasilere ve ilgililere rapor sunduklarını belirterek "Zeytinyağında tağşiş mutlaka ve kesin olarak önlenmesi için mücadele veriyorduk. Sahte ve katkılı zeytinyağı ve bal satışını önlemek için denetimlerin arttırılmasını istemiş ve bu yöndeki raporlarımızı ilgili yerlere ulaştırmıştık. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununda yapılan ve 4 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Biz yıllardır bunu ısrarla istiyorduk. Sonunda oldu" diyerek yapılan değişikliğin kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Milas'ın çok önemli bir zeytinyağı ve bal üretim merkezi olduğunu ifade eden Reşit Özer, "Her iki ürünümüzde de piyasada pek çok sahte ve tağşişli ürün bulunuyordu. Bu da gerçek zeytinyağı ve bal üreticinin zarara uğramasına neden oluyordu. Coğrafi işaretini almış olduğumuz Milas zeytinyağına kötü reklam oluyordu. Bu durumun önüne geçmek için birçok girişimimiz oldu. Taleplerimizi başta üst kuruluşumuz TOBB olmak üzere Valimize, Muğla Milletvekillerimize, Bakan Yardımcısına, Bakanımıza yazılı raporlar halinde sunduk. Zeytinyağında ve balda tağşişin, taklidin önüne geçilmesi için cezaların arttırılmasını talep ettik. Sonunda talebimiz gerçek oldu. 4 Kasım 2020 tarihi itibariyle taklit ve tağşişli ürün üretenlere, satanlara cezalar getirildi. Bunun MİTSO'nun ısrarlı takibinin bir sonucu olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda sesimize kulak veren milletvekillerimize ve bakanımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - MUĞLA

Taklit ve tağşişli ürünlere büyük cezalar getirildi
Taklit ve tağşişli ürünlere büyük cezalar getirildi

Ticaret, Kasım, Muğla, Milas, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Taklit ve tağşişli ürünlere büyük cezalar getirildi - Son Dakika Ekonomi


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