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Takograf cihazına mıknatıs yerleştiren sürücüye para cezası uygulandı - Son Dakika

Takograf cihazına mıknatıs yerleştiren sürücüye para cezası uygulandı

09.06.2021 14:45

İstanbul'da hafriyat kamyonlarının sık kullandığı güzergahlarda denetim yapıldı.

İstanbul'da hafriyat kamyonlarının sık kullandığı güzergahlarda denetim yapıldı.

İstanbul Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, dün Mahmutbey- Ankara istikameti kantar girişinde hafriyat kamyonlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimde, D.T'nin kullandığı bir çekicinin motor kısmında bulunan takograf cihazına kullanım verilerini gizlemek amacıyla mıknatıs yerleştirildiği, mıknatıstan dolayı alınan takograf çıktısında araç kullanımı ile ilgili bir bilgi olmadığı tespit edildi.

Karayolları Trafik Kanununu kapsamında sürücü D.T'ye idari para cezası uygulandı.

Takograf cihazına mıknatıs yerleştiren sürücüye para cezası uygulandı
Takograf cihazına mıknatıs yerleştiren sürücüye para cezası uygulandı
Takograf cihazına mıknatıs yerleştiren sürücüye para cezası uygulandı
Takograf cihazına mıknatıs yerleştiren sürücüye para cezası uygulandı

Para Cezası, Mahmutbey, İstanbul, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Takograf cihazına mıknatıs yerleştiren sürücüye para cezası uygulandı - Son Dakika


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