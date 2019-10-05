"Takoran Vadisi"ne ziyaretçi ilgisi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bölge halkının "saklı cennet" olarak tanımladığı eşsiz güzellikteki Takoran Vadisi, ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

Atatürk Barajı'nın yapımıyla su seviyesinin yükselmesinin ardından oluşan Takoran Vadisi, kaya mezarlarının yanı sıra kanyonlarıyla da dikkat çekiyor.

Yaklaşık 20 kilometre uzunluğundaki vadi, bakir doğasıyla görenleri kendine hayran bırakıyor.

Siverek Belediye Başkan Yardımcısı Cumali Karavar, Türkiye'nin her kentinden bölgeye ziyaretçi geldiğini belirtti.

Ziyaretçilerin bölgeye hayran kaldığını aktaran Karavar, "Ziyaretçiler, Siverek kıyısına olan kısımdaki Takoran Vadisinin dünyada eşi ve benzeri olmadığını ifade ettiler. Çok mutlu oldular, bizi de çok mutlu ettiler." dedi.

Bölgeyi ziyaret eden Nursen Şahin, Güneydoğu Anadolu Bölgesine ilk defa geldiğini belirterek, "Gerçekten hayran kaldım, doğasıyla, insanlarının sıcaklığıyla mükemmel bir bölge. Hele ki şu an bulunduğumuz kanyon süper ve kesinlikle görülmeye değer. Bu kadar güzel olmasını beklemiyordum ve tarihi olarak da çok eski yerleşim yerleriymiş. Öyle sanıyorum ki medeniyetlerin doğduğu yerler olsa gerek." dedi.