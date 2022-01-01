İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin aralık ayı olağanüstü toplantısından taksi ücretlerine zam kararı çıktı.
Taksilerde açılış ücreti 5.55 liradan 7 liraya, kısa mesafe 14.50 liradan 20 liraya, kilometre başına 0.34 liradan 0.45 liraya, bekleme ücreti 0.53 liradan 0.80 liraya yükseltildi.
Taksi şoförleri taksimetrelerini güncellemek için Bağcılar'daki belirlenen noktaya geldi. Taksimetre güncellemesi için sabah saatlerinde gelenler kuyruk oluşturdu.
Oluşan kuyruk havadan da fotoğraflandı:
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Taksi açılış ücretlerine zam geldi, şoförler güncelleme için uzun kuyruklara girdi! İşte yeni tarife - Son Dakika