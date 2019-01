Taksi Çağırma Şirketi Careem, Btd ile İş Birliği Yaptı

İSTANBUL (AA) – Careem Gelis¸en Pazarlar Direkto¨ru¨ I·brahim Manna, taksi çağırma uygulaması Careem'in Türkiye pazarında hızla büyüyeceğini belirterek, "Türkiye'deki taksiciliğe duyulan güvenin ve kalitenin özlenen standartlara ulaşması için gerekli çalışmaları yapacağız." dedi.

Dubai'de kurulan ve Orta Dogˆu'nun ilk milyar dolarlık teknoloji şirketi (Unicorn) olan Careem, Türkiye'deki faaliyetlerini ticari taksilerle büyütmek için Birleşik Taksi Şoförleri Derneği (BTD) ile anlaşma imzaladı.



Manna, imza töreninde yapılan iş birliğine ilişkin bilgiler verdi.





Türkiye pazarına iki sene önce girdiklerini aktaran Manna, taksicilerin itibarını artırmayı ve bu konudaki müşteri memnuniyetini yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.





"Taksi şoförlerine eğitimleri verebilmek için operasyon merkezi kurduk"



Manna, Careem'in Türkiye'de kalıcı olduğunu ve sadece pazara yatırım yapmakla kalmayıp aynı zamanda insanların yaşam biçimlerini ve ulaşım yöntemlerini de değiştirdiğini dile getirerek, şöyle konuştu:





"Taksi şoförlerinin, kaptanların standartlarını yükseltmelerine yönelik gerekli eğitimleri verebilmek için Türkiye'de bir operasyon merkezi kurduk. Bu konuda çalışmalarımız devam etmekte ve hızlanacak.





BTD, Careem'in bu eğitimleri organize etmesine, etkinlikler düzenlemesine ve yolcuların araçlar hakkında yaptıkları geri bildirimleri toplayarak, iyileştirmeler yapmasına destek verecek. Her iki taraf, taksiciler için yeni projeler hazırlayarak, hizmet seviyesini yükseltip, Türkiye'de taksi imajının iyileştirilmesi için ortak çalışacak. Bu iş birliği sayesinde kaliteli hizmetimizi Türkiye'deki müşterilerimiz ile buluşturup, güvenli bir ulaşım sağlayacağız. Türkiye'deki taksiciliğe duyulan güvenin ve kalitenin özlenen standartlara ulaşması için gerekli çalışmaları yapacağız."





Taksicilere verilecek eğitimlerin taksi kullanan turistlere yönelik olarak da önemli bir prestij sağlayacağına işaret eden Manna, yatırımın ülkenin turizm sektörüne de yansıyacağını söyledi.





Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi şartı var





I·brahim Manna, bir taksicinin Careem'e kayıt olabilmesi için başta sistem eğitimi olmak üzere önemli eğitim süreçlerinden ve testlerden geçmesi gerektiğini ifade ederek, uygulamaya üye olacakların öncelikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından "sabıkası temiz" şoförlere verilen Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi'ne sahip olmaları gerektiğini kaydetti.





Manna, yüksek kalite garantisi sağlamak amacıyla çok sıkı kurallar getirdiklerini ayrıca kapsamlı güvenlik taramaları yaptıklarını söyledi.



15 ülke ve 120 şehirde 1 milyonun üzerinde taksi sürücüsüyle çalıştıklarını anlatan Manna, bu alanda ulaştıkları tecrübeyi Türkiye'de kullanmaktan memnuniyet duyacaklarını söyledi.





Manna, Uber'in Careem'i satın alma ihtimaline ilişkin olarak da, "Biz Careem olarak bu bölgeden (Körfez) çıkan bir firmayız. Bizim yapmak istediklerimiz, misyonumuz çok farklı. Biz bu bölgeye, coğrafyaya hizmet etmek istiyoruz." diye konuştu.





İmzalanan anlaşmanın kar paylaşımı anlaşması olmadığını dile getiren Manna, BTD ile "Hayal ortağı" olduklarını söyledi. Manna, "Rakamları ticari sır olduğu için paylaşamıyoruz ama her ay sayılarımızı ciddi oranlarda artırıyoruz. En azından bunu söyleyebilirim." ifadesini kullandı.





"Taksi şoförlerine müşteri iletişimi eğitimi vereceğiz"



BTD Başkanı Hüseyin Duman da eğitim konusunda taksicilere destek olma sözü verdiği için Careem ile iş birliğine gittiklerini söyledi.





Taksicilik mesleğinde kalite artışı için eğitim çalışmaları düzenlediklerini anlatan Duman, Careem iş birliğini de hem eğitim olanakları hem de kapasitenin verimli kullanımı için yaptıklarını kaydetti.





Duman, "Careem ile iş birliği kapsamında taksi şoförlerine müşteri iletişimi, ileri sürüş, ilk yardım, İstanbul tarihi ve önemli yerler, yabancı dil ve öfke kontrolü olmak üzere 6 farklı dalda eğitim vereceğiz. Eğitim süreçleri iş birliğinin önemli bir parçası olacak ve Careem ile bu eğitim programlarının hayata geçirilmesi için beraber çalışacağız." bilgilerini verdi.





"Taksicinin tekeri boşa dönmeyecek"



Taksicilerin Careem'i kullanırken başka uygulamalardan da yolcu alabileceğini belirten Duman, "Bu bir aplikasyon… Biz taksi şoförüyüz bizim görüşümüzde bize kim iş veriyorsa onunla çalışabiliriz. Buradaki amaç taksicinin tekerinin boşa dönmemesi. Bundan sonra taksicinin tekeri boşa dönmeyecek. Yolcu bıraktıktan sonra durağa dönerken yolcu alabilecek." dedi.





Hüseyin Duman, yapılan iş birliği sayesinde Careem'in 35 milyon kişilik uluslararası müşteri portföyüne de erişebileceklerini kaydetti.



Duman, İstanbul'daki taksi verilerine ilişkin bir soruya ise, "İstanbul'daki taksiciler olarak günde 750 bin-800 bin arası taksimetreye basıyoruz. İstanbul'da 17 bin 395 taksi var. Bir taksimiz günlük ortalama 40-50 yolcu taşıyor." cevabını verdi.



İstanbul'da taksilerin günlük cirosu yaklaşık 18 milyon 750 bin lira



Careem Operasyon Müdürü Can Ayhan da taksiye binen bir yolcunun ortalama yolculuk ücretinin 24-25 lira olduğunu söyledi.



Verilen bilgilere göre, İstanbul'da taksilerin günlük cirosu ise yaklaşık 18 milyon 750 bin lira seviyesinde bulunuyor.

