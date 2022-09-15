Taksi, çöp konteyneri ile park halindeki kamyonete çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Taksi, çöp konteyneri ile park halindeki kamyonete çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

15.09.2022 20:56
Taksi, çöp konteyneri ile park halindeki kamyonete çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

İZMİR'in Menderes ilçesinde kontrolden çıkan taksinin önce çöp konteynerine, ardından da park halindeki kamyonete çarptığı kazada sürücü yaşamını yitirdi, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

İZMİR'in Menderes ilçesinde kontrolden çıkan taksinin önce çöp konteynerine, ardından da park halindeki kamyonete çarptığı kazada sürücü yaşamını yitirdi, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Küner Mahallesinde meydana geldi. Menderes ilçesinden Gümüldür istikametine gitmekte olan Raif Karaca yönetimindeki 37 T 6273 plakalı taksi, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce yol kenarındaki çöp konteynerine, ardından da park halindeki kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen taksi metrelerce sürüklenirken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde taksi sürücüsü Raif Karaca'nın yaşamını yitirdiği, araçta yolcu olarak bulunan F.N.B. (21) ve Z.B.'nin (52) ise ağır yaralandığı belirlendi. Park halindeki kamyonette bulunan Y.A.'nın (46) da kazayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi. F.N.B. ve Z.B., kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.


YORUMLAR
500
Foto kapanlara yaban hayatı değil onlarca hırsız yakalandı Foto kapanlara yaban hayatı değil onlarca hırsız yakalandı İl Jandarma Komutanlığı traktör kazalarıyla ilgili vatandaşları bilgilendiriyor İl Jandarma Komutanlığı traktör kazalarıyla ilgili vatandaşları bilgilendiriyor
Kaynak: DHA

Jandarma, Gümüldür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Taksi, çöp konteyneri ile park halindeki kamyonete çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:44 Temsilcimiz Fenerbahçe, Rennes'e konuk oluyor! İlk 11'ler açıklandı
20:46 Adnan Aybaba'dan Netflix'in Fatih Terim belgeseline olay yorum: Kimse gizleyemez
20:26 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'dan dikkat çeken 'Kılıçdaroğlu' sözleri: Aday olup seçimi kazanırsa Türkiye'de iç savaş çıkar
20:02 Altın fiyatlarında düşüş sürecek mi? Uzman isimden öngörüler geldi
20:05 Şeyma Subaşı uyuşturucu mu kullanıyor? Doğum günü partisinde çekilen görüntü olay oldu
19:36 Avrupa'daki mücadele öncesi Sivasspor'un formaları kayboldu! Temsilcimiz alternatif forma ile sahaya çıktı
19:13 Türkiye Kupası'nda renkli görüntüler! Sedyeden düşen futbolcu kahkahalara boğuldu
19:05 Azerbaycan çatışmalarda 400 Ermeni askerinin öldürüldüğünü duyurdu
18:51 Trabzonspor, Avrupa Ligi'ndeki ilk 3 puanı için sahada! İşte temsilcimizin Kızılyıldız maçındaki ilk 11'i
18:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine CHP'den sert eleştiri: Dört çocuğundan Türkiye'de okuyan yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2022 21:02:32. #1.13#
SON DAKİKA: Taksi, çöp konteyneri ile park halindeki kamyonete çarptı: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement