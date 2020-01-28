Taksi durağı bir günlük gelirini Elazığ'a bağışladı - Son Dakika
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Taksi durağı bir günlük gelirini Elazığ'a bağışladı

6 saat önce

Giresun'da bir taksi durağı bir günlük gelirini depremden etkilenen Elazığ'a bağışladı.

Taksi durağı bir günlük gelirini Elazığ'a bağışladı, System.String[]

Giresun'da bir taksi durağı bir günlük gelirini depremden etkilenen Elazığ'a bağışladı.


Farkındalık oluşturmak için müşterilerine yardım kuruluşlarının hesap bilgilerini veren taksi durağı şoförleri yolculuk bittiğinde alacakları ücreti verdikleri hesap numaralarına yatırmalarını istiyor. Bu şekilde hem destek hem de farkındalık oluşturduklarını ifade eden Taksi Şoförü Ali Eker, amaçlarının insanların yardım kampanyalarına destek olmasına vesile olmak olduğunu söyledi. Eker, "Durağımızda çalışanlarımız ile aldığımız karar sonrası bugünlük tüm kazançları Elazığ ve Malatya bağışlayacağız. Umarım bu bütün insanlar için ve taksici arkadaşlar için bir öncülük yapmış oluruz onlara da vesile olmuş olur" dedi. - GİRESUN

Giresun, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:53 Kaynak: İHA
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