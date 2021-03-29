Taksi durağına dalan hafif ticari araç ortalığı birbirine kattı - Son Dakika

Taksi durağına dalan hafif ticari araç ortalığı birbirine kattı
29.03.2021 11:00
- Taksi durağına dalan hafif ticari araç ortalığı birbirine kattı Kağıthane'de hafif ticari aracın taksi durağına daldığı anlar kameralara yansıdı.
- Taksi durağına dalan hafif ticari araç ortalığı birbirine kattı
İSTANBUL - Kağıthane'de hafif ticari aracın taksi durağına daldığı anlar kameralara yansıdı. Aracın 4 taksiye çarparak durabildiği kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
Edinilen bilgilere göre olay, dün saat 12.30 sıralarında Kağıthane Mithatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Aşırı hızlı hafif ticari araç, taksi durağına daldı. 4 taksiye çarparak duran araç ortalığı adeta savaş alanına çevirdi. Araçlardan bazıları kullanılamaz hale geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için büyük bir facianın eşiğinden dönüldü. Kaza anı kameralara saniye saniye yansıdı. Olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Son Dakika Bu kadarı da fazla! Myanmar'da yönetime el koyan ordu mensupları sivil halkın evlerine yabancı cisimler fırlatırken görüntülendi Trabzonspor, Uğurcan Çakır'ın taliplerine 30 milyon euro fiyat biçti Anadolu kültürünün en önemli tanrıçalarından biri olan Kybele'ye adanmış bir mağara bulundu Kabine toplantısına saatler kala Reuters'a konuşan yetkili: Çok daha sert tedbirler görebiliriz Tutukluluğu devam eden Melek İpek'ten kızlarına mektup: Özleyince elinizi kalbinize koyun, ben hep oradayım Kocanın tutkusu nedeniyle 8 yıllık yuva yıkıldı! İşin içinde başka kadınlar da var Erzurum'da hayrete düşüren görüntü! Çoban köpeğinin kurtlarla dansı kamerada Süveyş Kanalı'nı tıkayan dev gemi 7. günde yüzdürüldü! Kurtarılma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı