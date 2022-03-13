Taksi durağında araç içinde uyuyan şoförü gördü, telefonu çaldı - Son Dakika
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Taksi durağında araç içinde uyuyan şoförü gördü, telefonu çaldı

13.03.2022 11:58
Taksi durağında araç içinde uyuyan şoförü gördü, telefonu çaldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 8 Mart Salı günü taksi durağında şarjdaki cep telefonunu, bir apartmandan da Scooter ve ayakkabı çalan şüpheli yakalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 8 Mart Salı günü taksi durağında şarjdaki cep telefonunu, bir apartmandan da Scooter ve ayakkabı çalan şüpheli yakalandı. Scooter'i çocuğu için çaldığını söyleyen şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

8 Mart Salı günü saat 04.00 sıralarında Kordon Caddesi'nde bulunan taksi durağında şarjdaki telefonun çalınması olayının ardından çalışma başlatan Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada, aynı gün 07.00'da Yukarı Pazarcı Mahallesi 4025 sokak no: 9 adresinde meydana gelen 4 adet ayakkabı ve Scooter hırsızlığının aynı kişi tarafından gerçekleştirildiğini belirledi.

Hırsızlık olaylarının meydana geldiği yerin yakınında bulunan güvenlik kameralarını izleyen ekipler, hırsızlık olaylarının şüphelisini belirleyerek kısa sürede yakaladı.

Uyuşturucu madde kullandığı ve 18 ayrı suç kaydı bulunduğu belirlenen A.E., telefon ve ayakkabıları ihtiyacı olduğu için, Scooter'ı ise çocuğu için çaldığını söylerken, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi.

Güvenlik kamerasında

Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı. Kordon Caddesi'nde tur atıp ortalığı kontrol eden şüpheli, taksinin şoför koltuğundaki şoförün uyuduğundan ve yazıhanede kimsenin olmadığından emin olduktan sonra şarjdaki telefonu alıp gittiği anlar kameralara yansıdı. Bir başka görüntüde de şüphelinin, çaldığı ayakkabıları aynı yerden aldığı tekerlekli pazar çantasına koyduğu, Scooter'ı da omuzuna alıp gittiği görüldü. - ANTALYA

Taksi durağında araç içinde uyuyan şoförü gördü, telefonu çaldı
Taksi durağında araç içinde uyuyan şoförü gördü, telefonu çaldı
Taksi durağında araç içinde uyuyan şoförü gördü, telefonu çaldı

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Manavgat, Taksi, Salı, Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Taksi durağında araç içinde uyuyan şoförü gördü, telefonu çaldı - Son Dakika


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