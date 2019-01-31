Son Dakika Haberleri: Taksi Durağında Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı

Taksi Durağında Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı

1 saat önce

Kayseri'de bir taksi durağında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Taksi Durağında Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı, System.String[]
Kayseri'de bir taksi durağında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, Talas İlçesi Mevlana Mahallesi Halef Hoca Caddesi üzerinde bulunan bir taksi durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan 2 grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Çıkan kavgada A.Ç., elindeki bıçakla O.Ü., M.Ü. ve H.G.'yi yaralarken, kendi de yaralandı. Yaralılar, sevk edilen ambulanslar ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri de, kavganın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:17 Kaynak: İHA

Talas, Kayseri, kavga, 3. Sayfa
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