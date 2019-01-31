Taksi Durağında Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı
1 saat önce
Kayseri'de bir taksi durağında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.
Kayseri
'de bir taksi durağında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.
Olay, Talas
İlçesi Mevlana
Mahallesi Halef Hoca Caddesi üzerinde bulunan bir taksi durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan 2 grup arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Çıkan kavgada A.Ç., elindeki bıçakla O.Ü., M.Ü. ve H.G.'yi yaralarken, kendi de yaralandı. Yaralılar, sevk edilen ambulanslar ile Erciyes Üniversitesi
Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis
ekipleri de, kavganın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 03:17 Kaynak: İHA
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