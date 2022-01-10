Taksi durağındaki silahlı kavgada 1 tutuklama - Son Dakika

Malatya'da taksi durağında tartıştığı kişiye tabanca ile 5 el ateş eden şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Battalgazi ilçesi Kırçuval Mahallesi Barbaros Sokak'ta bulunan taksi durağında başlayan ve Sarıcıoğlu Mahallesi Destan Sokak'ta devam eden tartışmada M.K., tartıştığı A.Ç.'ye tabancayla 5 el ateş açtı. Şans eseri yaralananın olmadığı olayda, duraktaki bir araç isabet eden kurşunlarla hasar gördü. Olay sonrası M.K. suç aleti silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, hırsızlık suçundan 11 yıl 4 ay 21 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs ile bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 15 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. - MALATYA