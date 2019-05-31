Son Dakika Haberleri: Taksi durağındaki Türk bayrağını yakan şüpheli yakalandı
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Taksi durağındaki Türk bayrağını yakan şüpheli yakalandı

2 saat önce

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesindeki taksi durağında, Türk bayrağını yakan B.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Taksi durağındaki Türk bayrağını yakan şüpheli yakalandı, System.String[]
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesindeki taksi durağında, Türk bayrağını yakan B.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. 
Olay,  4 Nisan gecesi, Ayvacık'ın Küçükkuyu beldesindeki Merkez Otogarı Yalı Taksi durağında meydana geldi. Durakta asılı Türk bayrağının yakılması üzerine jandarma tarafından soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu bayrağı yakanın, B.K. olduğu belirlendi. Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında yakalama kararı çıkarılan B.K.'nin Ankara'da olduğu tespit edildi. Çanakkale Jandarma Komutanlığı ve Ankara Jandarma Komutanlığı koordinesinde B.K., başkentte yakalanıp, gözaltına alındı. B.K.'nin jandarmadaki sorgusunun sürdürüldüğü belirtildi.


- Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:05 Kaynak: DHA
Çanakkale, Jandarma, Güncel
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