Taksi durağındaki Türk bayrağını yakan şüpheli yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık
ilçesine bağlı Küçükkuyu
beldesindeki taksi durağında, Türk bayrağını yakan B.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Olay, 4 Nisan
gecesi, Ayvacık'ın Küçükkuyu beldesindeki Merkez
Otogarı Yalı Taksi durağında meydana geldi. Durakta asılı Türk bayrağının yakılması üzerine jandarma tarafından soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu bayrağı yakanın, B.K. olduğu belirlendi. Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca hakkında yakalama kararı çıkarılan B.K.'nin Ankara
'da olduğu tespit edildi. Çanakkale Jandarma
Komutanlığı ve Ankara Jandarma Komutanlığı koordinesinde B.K., başkentte yakalanıp, gözaltına alındı. B.K.'nin jandarmadaki sorgusunun sürdürüldüğü belirtildi.
- Çanakkale