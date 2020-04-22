Taksi durakları yenileniyor, Süleymanpaşa'nın çehresi değişiyor - Son Dakika

Süleymanpaşa Belediyesi, bir yandan tüm imkanları ile Korona virüsü salgını ile mücadele ederken diğer yandan salgın sonrası Süleymanpaşa'yı turistik olarak cazibe merkezi haline getirmek için de çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Kent estetiği açısından büyük öneme sahip olan taksi durakları, Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından birer birer yenileniyor.



Geçtiğimiz günlerde Değirmenaltı Mahallesi'nde ilki hizmete geçirilen taksi duraklarının ikincisi, 100. Yıl Mahallesi'nde yerine konarak vatandaşların ve taksici esnafının kullanımına sunuldu. Pınar Taksi Durağı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yenisiyle değiştirilerek kötü görüntü ortadan kaldırıldı ve taksicilerin konforlu ve çok amaçlı bir durakta hizmet vermesi sağlandı. Yapılan çalışma ile taksi durağının zemin sağlamlaştırma çalışması tamamlanarak modern durak kabininin montajı yapılarak hizmete açıldı.



"Taksi duraklarımızı yenilemeye devam edeceğiz"



Çalışmaları yerinde inceleyen Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, taksi duraklarının Süleymanpaşa Belediyesi tarafından başlatılan modernizasyon çalışmalarının bir adımı olduğunu ifade etti. Yüksel, "Önemli bir geçiş güzergahında yer alan Süleymanpaşa ilçemiz yapacağımız yenileme çalışmaları ile turizm açısından bir cazibe merkezi haline gelecek. Birçok projemiz var. Bazılarının çalışmalarına başladık. Şehrimizin taksi duraklarını bu modernizasyon çalışmaları kapsamında yeniliyoruz. Bugün, 100. Yıl Mahallemizdeki Pınar Taksi Durağının yeni kabininin montajını tamamladık. Taksici esnafımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Süleymanpaşamıza yakışan, taksici esnafımızın beklentilerine cevap verecek nitelikte hazırladığımız yeni duraklarımızın kurulumuna devam edeceğiz" diye konuştu. - TEKİRDAĞ