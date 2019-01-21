Taksi Hizmetlerinde Standartların Yükselmesi Hedefleniyor

Taksi hizmetlerinde standartların yükselmesi hedefleniyorİSTANBUL - Birleşik Taksi Şoförleri Derneği ile araç çağırma şirketi Careem, Türkiye'deki taksi hizmetlerinin geliştirilmesi ve standartların yükseltilmesi için işbirliği gitti.

Taksi hizmetlerinde standartların yükselmesi hedefleniyor



İSTANBUL - Birleşik Taksi Şoförleri Derneği ile araç çağırma şirketi Careem, Türkiye'deki taksi hizmetlerinin geliştirilmesi ve standartların yükseltilmesi için işbirliği gitti. Birleşik Taksi Şoförleri Derneği ile araç çağırma şirketlerinden olan Careem, Türkiye'deki taksi hizmetlerinin geliştirilmesi ve standartların yükseltilmesi için işbirliği yaptı. Anlaşma kapsamında, büyüyen Careem taksi filosu gerçekleştirilecek eğitim ve projelerle ile Türkiye'deki yolcuların yanında yurtdışından gelecek turistlere güvenilir ve kaliteli hizmet verecek. Geniş bir müşteri portfoyüne sahip bir aplikasyon firmasını taksicilere kazandırmanın heyecanını içerisinde olduklarını belirten Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman, "Bu firmanın eğitimimize vereceği katkıdan dolayı çok heyecanlıyız. Bu işbirliği sekiz aydır yaptığımız görüşmeler neticesinde gerçekleşti. İstediğimiz doğrultuda oldu. Tüm camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Taksi çağırma aplikasyonlarının daha güvenli olacağını düşünüyorum. Hem müşteri açısından, hem şoför açısından gelenin kimliğini görmek, hem müşterilerimize hem de bize ayrı bir güven vermekte. O yüzden de güvenli diye düşünüyorum " açıklamalarında bulundu. Türkiye'deki hedefleri ve bağlılığı doğrultusunda, BTD (Birleşik Taksiciler Derneği) ile olan bir açıklama yapacaklarını ifade eden Careem Gelişen Pazarlar Direktörü İbrahim Manna ise "Türkiye'deki operasyonlarımızı büyütmek, BTD' nin yapmak istediği hedeflere ulaşmaları için, onlara gerekli desteği vermek, hem operasyonel büyüme, hem de BDT'nin projeleri olan eğitim anlamındaki çalışmalarımızı bugün sunuyor olacağız. Türkiye'de olmaktan mutluluk duyuyoruz. Buradaki müşterilerimize ve operasyonlarımıza güveniyoruz. İyi bir gelecek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu. Hedef taksi kalitesini yükseltmek

İmzalanan anlaşma kapsamında Türkiye'de taksi imajı ve kalitesini yükseltilmesi hedefleniyor. Bu çerçevede şoförlere standartlarını yükseltmelerine yönelik gerekli eğitimleri verebilmek için Türkiye'de bir operasyon merkezi kuruldu. Her iki taraf, taksiciler için yeni projeler hazırlayarak, hizmet seviyesini yükseltip, Türkiye'de taksi hizmetinin iyileştirilmesi için ortak çalışacak. Herkes kayıt olamayacak

Bir taksicinin Careem'e kayıt olabilmesi için başta sistem eğitimi olmak üzere önemli eğitim süreçlerinden ve testlerden geçmesi gerekiyor. Careem'e üye olacakların öncelikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sabıkası temiz şoförlere verilen toplu taşıma kullanım kartına sahip olmaları gerekiyor.

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