Son Dakika Haberleri: Taksi ile Aracın Çarpıştığı Kaza Amatör Kamerada

Taksi ile Aracın Çarpıştığı Kaza Amatör Kamerada

50 dakika önce

Çamlıca'da yol üzerinde seyreden bir araç virajı döneceği sırada yan yoldan gelen bir taksi ile çarpıştı.

Taksi ile Aracın Çarpıştığı Kaza Amatör Kamerada, System.String[]
Çamlıca'da yol üzerinde seyreden bir araç virajı döneceği sırada yan yoldan gelen bir taksi ile çarpıştı. O anlar yoldaki başka bir aracın araç içi kamerasınca kaydedildi.

Çamlıca'da dün saat 14 sıralarında maddi hasarlı bir kaza meydana geldi. Yağmurun etkili olduğu sıralarda yolda seyreden bir araç sürücüsü, virajı dönmek için dikkatsiz bir şekilde direksiyonu kırdı. O sırada yolun yan tarafından gelen bir taksi şoförü duramayarak araca yandan çarptı. Araçların yüksek hızla ilerlemiyor oluşu olası bir faciayı önledi. Dikkatsiz sürücünün sebep olduğu kaza, yoldaki başka bir aracın araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde araç ilerlerken yolun sol tarafına sapıyor ve arkadan gelen taksi araca çarpıyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 10:33 Kaynak: İHA

Çamlıca, Araç, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yeni Toyota Corolla'nın Fiyatı Açıklandı Ormana Kaçırılan Kadın, Eski Eşi Tarafından Öldürüldü

Genç Aşık İntihara Kalkıştı, Vatandaşların Derdi ise Video Çekmek Oldu Üzerine Kaynar Yemek Dökülen 2 Yaşındaki Çocuk, Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 11:23:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taksi ile Aracın Çarpıştığı Kaza Amatör Kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]