Son Dakika Haberleri: Taksi ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
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Taksi ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

55 dakika önce

BEYOĞLU Piyalepaşa Bulvarı üzerinde taksi ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Taksi ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]
BEYOĞLU Piyalepaşa Bulvarı üzerinde taksi ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza saat 22: 00 sıralarında Piyalepaşa Bulvarı Çağlayan istikametinde meydana geldi. Selim G. idaresindeki 34 TFN 75 plakalı taksi, aynı istikamette giden Atalay Barış Y. idaresindeki 34 VL 4304 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet  devrilirken motosiklet sürücüsü Atalay Barış Y. ile arkasında bulunan arkadaşı Selim C. yaralandı. Taksi sürücüsü ve  kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları 2 yaralıyı hastaneye kaldırdı.   Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 03:00 Kaynak: DHA
Çağlayan, Güncel
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