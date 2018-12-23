Taksi ile Motosiklet Kafa Kafaya Çarpıştı
16 dakika önce
Başkentte taksi ile motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Başkentte taksi ile motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Libya
ile Bülbülderesi caddelerinin kesiştiği yerde meydana gelen kazada, ters yönden gelen 34 NVU 77 plakalı motosiklet ile Osman K. idaresindeki 06 T 6909 plakalı taksi kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücüsü yola savruldu. Yaralanan sürücü 112 Acil Servis
ekiplerince Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Kazada hasar gören motosiklet çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 09:07 Kaynak: AA
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