Taksi ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Konya'da taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, biri ağır 5 kişi yaralandı.

Ahmet Baydağ idaresindeki 42 TT 831 plakalı taksi, Adana Yolu Köprülü Kavşağı'nda, Selçuk Erdem'in kullandığı 70 BB 629 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Nihat Erdem olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücüler, otomobildeki Emine ve Nida Erdem ile taksideki Somali uyruklu yolcu Abdırrazzak Ahmet Ali ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Somalili yaralının durumunun ağır olduğu belirtildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle yol araç trafiğine kapandı. Polis ve kara yolları ekiplerinin, olay yerindeki çalışması sürüyor.