Son Dakika Haberleri: Taksi ile Otomobil Çarpıştı; 2 Kız Kardeş Öldü

Taksi ile Otomobil Çarpıştı; 2 Kız Kardeş Öldü

1 saat önce

KARS'ın Kağızman ilçesinde taksiyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen 2 kız kardeş öldü, 3 kişi de yaralandı.

Taksi ile Otomobil Çarpıştı; 2 Kız Kardeş Öldü, System.String[]
KARS'ın Kağızman ilçesinde taksiyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen 2 kız kardeş öldü, 3 kişi de yaralandı.

?Kaza, Kars- Kağızman karayolunda meydana geldi. Doğan Gül yönetimindeki 36 FN 978 plakalı otomobil ile sürücüsü belirlenemeyen 36 T 8025 plakalı taksi çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan kız kardeşler Münevver Gül ile Asya Aras hayatını kaybetti. Araçlarda sıkışan taksi şoförü ile otomobil sürücü Doğan Gül ve Şeride Aras ise yaralandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kurtarılan yaralılar, ambulanslarla Kars'taki hastanelere kaldırıldı. 

Gül ve Aras'ın cenazeleri, yapılan incelemenin ardından Kağızman Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

- Kars

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 04:04 Kaynak: DHA

Kars, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Oy Kullanacağı Okulun Yanında İnanılmaz Kaza Talihsiz Vatandaş Oyunu Kullandıktan Sonra, Fenalaşıp Öldü Son Dakika! Malatya'da Saadet Partili 2 Müşahidin Öldürülmesi Olayına İlişkin 4 Şüpheli Yakalandı Talihsiz Vatandaş, Cep Telefonunu Seçim Sandığına Düşürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 17:43:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taksi ile Otomobil Çarpıştı; 2 Kız Kardeş Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]