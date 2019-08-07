Son Dakika Haberleri: Taksi ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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Taksi ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

1 saat önce

ANKARA'da, taksi ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Taksi ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı, System.String[]
ANKARA'da, taksi ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 22.30 sıralarında Mamak Gülveren Mahallesi'nde meydana geldi. Plevne Caddesi üzerinden Gültepe Caddesi'ne dönen Ferhat Onur yönetimindeki 06 T 0300 plakalı taksi, iddiaya göre Plevne Caddesi üzerinde seyir halinde olan Hüseyin Baykuş yönetimindeki 17 SU 292 plakalı otomobille kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar savrulurken, hurdaya dönen 17 SU 292 plakalı otomobildeki 4 kişi sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobil içerisinde sıkışan 4 yaralıyı bulundukları yerden çıkartırken, polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri, her 2 araçtaki toplam 5 yaralıyı, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Araçlar çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.


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Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 12:06 Kaynak: DHA
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