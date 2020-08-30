Taksi ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı

BURDUR'da, taksi ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 8 kişi yaralandı.

BURDUR'da, taksi ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 8 kişi yaralandı. Taksi şoförüne, koronavirüs tedbirlerine uymayarak, fazla yolcu aldığı için para cezası uygulandı. Kaza, öğle saatlerinde, Atatürk Caddesi ile Şehit Teğmen Hasan Diker Caddesi kavşağında meydana geldi. Mehmet Özcan'ın (55) kullandığı 15 T 088 plakalı taksi ile Aysu Arlı (22) yönetimindeki 15 AS 251 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada taksi, yan yatarken, şoför Mehmet Özcan ile yolcular Mücella Sürücü (20), Şeyma Sürücü (24), Asude Sürücü (17), Dilara Özek (19) ve otomobil sürücüsü Aysu Arlı ile yanındaki Gül Ayşe Arlı (81), Hatice Arlı (52) yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi 'ne götürülerek, tedaviye alındı. Kaza sonrası araçlar, otoparka çekildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.Öte yandan taksi şoförüne, koronavirüs tedbirlerine uymayarak, fazla yolcu aldığı gerekçesiyle idari para cezası uygulandı.



Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 13:21 - Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Taksi ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika

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