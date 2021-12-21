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Aracın çarptığı köpek yola savruldu, o anları gören kadın şoka girdi - Son Dakika

Aracın çarptığı köpek yola savruldu, o anları gören kadın şoka girdi

21.12.2021 11:03

Aracın çarptığı köpek yola savruldu, o anları gören kadın şoka girdi Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, taksinin köpeğe çarpması ile kadının şok içinde yardıma koşması yer alıyor Mersin'de yola çıkan köpeklerden birine taksi çarptı, o anlar kameraya yansıdı.

Aracın çarptığı köpek yola savruldu, o anları gören kadın şoka girdi

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, taksinin köpeğe çarpması ile kadının şok içinde yardıma koşması yer alıyor

MERSİN - Mersin'de yola çıkan köpeklerden birine taksi çarptı, o anlar kameraya yansıdı. Kamera görüntülerinde kazayı görüp yardıma koşan kadının yaşadığı şok ve üzüntüsü dikkat çekti.

Olay, Mersin- Antalya D 400 karayolunda Erdemli ilçesi Çeşmeli Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, mahalle içinden ana yola gelen 2 köpek karşıya geçerken birine, Erdemli istikametine seyir halinde olan taksi çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan köpek yaralı halde bölgeden uzaklaştı, taksici de durmadan yoluna devam etti. Sağ şeritte park halindeki araçtaki bir kadın ise hemen araçtan inerek olay yerine koştu. Olay karşısında şok geçirdiği tahmin edilen kadının üzüntülü halde bir süre bölgede durup ayrıldığı görüldü. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Güvenlik kamerasının bulunduğu iş yerinde çalışan Ali Altun, köpek sesi duyup kapıdan baktığını belirterek, "Köpek yaralanmış koşuyordu. Bir araçtan kadın inerek köpeğe bakmak için koştu. Köpek yaralı olunca koşarak kaçtı gitti. Daha sonra güvenlik kamerasına baktım bir taksinin köpeğe çarpıp yoluna devam ettiğini gördüm. Yardıma koşan kadın da çok üzülmüştü" dedi.

Aracın çarptığı köpek yola savruldu, o anları gören kadın şoka girdi
Aracın çarptığı köpek yola savruldu, o anları gören kadın şoka girdi
Aracın çarptığı köpek yola savruldu, o anları gören kadın şoka girdi
Aracın çarptığı köpek yola savruldu, o anları gören kadın şoka girdi
Aracın çarptığı köpek yola savruldu, o anları gören kadın şoka girdi
Aracın çarptığı köpek yola savruldu, o anları gören kadın şoka girdi
Aracın çarptığı köpek yola savruldu, o anları gören kadın şoka girdi
Aracın çarptığı köpek yola savruldu, o anları gören kadın şoka girdi

Antalya, Mersin, Köpek, Taksi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aracın çarptığı köpek yola savruldu, o anları gören kadın şoka girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aracın çarptığı köpek yola savruldu, o anları gören kadın şoka girdi - Son Dakika
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