Taksi sahibinin oğlu, şoförü kafasından vurdu - Son Dakika
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Taksi sahibinin oğlu, şoförü kafasından vurdu

21.05.2022 20:13
Taksi sahibinin oğlu, şoförü kafasından vurdu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde taksi sahibinin oğlu, telefonda tartıştığı şoförünün önünü kesti.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde taksi sahibinin oğlu, telefonda tartıştığı şoförünün önünü kesti. Başından tabanca ile vurulan taksi şoförü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre taksi sahibi A.T.'nin oğlu E.T., (18) şoförleri olan Musa K. ile telefonda alacak verecek yüzünden tartıştı. İddiaya göre telefon görüşmesinin ardından E.T., Musa K.'nin kullandığı 38 T 0291 plakalı taksiyi ilçeye bağlı Kılıçaslan Mahallesi Molla Sokak üzerinde durdurdu. Burada E.T., yanında bulundurduğu tabanca ile Musa K.'nın başına tek el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, ağır yaralanan Musa K. ise ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olay yerinde inceleme yaparken, Musa K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından polis ekipleri, şüpheli E.T.'yi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Kayseri, Silah, Polis, Taksi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Taksi sahibinin oğlu, şoförü kafasından vurdu - Son Dakika


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