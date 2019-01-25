Taksi Şoförlerinden Protesto
1 saat önce
Fransa'nın başkenti Paris'te, VTC taksi şoförleri protesto gösterisi düzenledi.
Fransa
'nın başkenti Paris
'te, VTC taksi şoförleri protesto gösterisi düzenledi. Taksi şoförlerinin yolun bir kısmını kapatması nedeniyle trafik sıkışıklığı yaşandı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 08:57 Kaynak: AA
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