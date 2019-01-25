Son Dakika Haberleri: Taksi Şoförlerinden Protesto

Taksi Şoförlerinden Protesto

1 saat önce

Fransa'nın başkenti Paris'te, VTC taksi şoförleri protesto gösterisi düzenledi.

Fransa'nın başkenti Paris'te, VTC taksi şoförleri protesto gösterisi düzenledi. Taksi şoförlerinin yolun bir kısmını kapatması nedeniyle trafik sıkışıklığı yaşandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 08:57 Kaynak: AA

Paris, Fransa, Güncel
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