Son Dakika Haberleri: Taksi Şoförlerine Trafik Eğitimi

Taksi Şoförlerine Trafik Eğitimi

1 saat önce

Kayseri'de ticari taksi şoförlerine emniyet ve jandarma tarafından trafikte uyulması gereken kurallar hakkında eğitim verildi.

Taksi Şoförlerine Trafik Eğitimi, System.String[]
Kayseri'de ticari taksi şoförlerine emniyet ve jandarma tarafından trafikte uyulması gereken kurallar hakkında eğitim verildi.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Biriliği Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitime, Trafik Denetleme Şube Müdürü Hakan İbişoğlu, Kocasinan İlçe Jandarma Trafik Tim Komutanı Astsubay Üstçavuş İlhan Çakır ve yaklaşık 200 taksi şoförü katıldı.

Programda, taksi şoförlerine, yaya öncelikli trafik, ticari araçların uyması gereken kurallar, trafik kuralları ve emniyet kemerinin kullanılmasının önemine ilişkin eğitim verildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürü İbişoğlu, sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğini belirterek, "2018'de 2 bin 468 yaralamalı trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 3 bin 848 insanımız maalesef yaralandı. Ayrıca meydana gelen 6 kazada ise 10 insanımız hayatını kaybetti. 2017 yılına göre kazalarda azalma var." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:38 Kaynak: AA

Kayseri, Jandarma, Güncel
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