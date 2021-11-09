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Taksi şoförlerinin uyması gereken kurallar anlatıldı - Son Dakika

Taksi şoförlerinin uyması gereken kurallar anlatıldı

09.11.2021 11:09
Taksi şoförlerinin uyması gereken kurallar anlatıldı

Mersin polisi, taksi şoförlerinin uyması gereken kuralları 6 dilde hazırlanan görsellerle anlattı.

Mersin polisi, taksi şoförlerinin uyması gereken kuralları 6 dilde hazırlanan görsellerle anlattı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mersin polisi ticari taksilerde seyahat eden vatandaşların güvenilir hizmet almalarını sağlamak ve yaşanabilecek sorunları en aza indirmek amacıyla, kısa mesafe, trafik yoğunluğu gibi nedenlerle yolcu alınmaması başta olmak üzere konu ile alakalı farkındalık ve caydırıcılığın arttırılması için taksi şoförlerinin uyması gereken kurallara ilişkin Türkçe, İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca ve Rusça görseller hazırladı. Hazırlanan görseller Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tüm taksi şoförlerine ve taksi duraklarına dağıtıldı.

Ayrıca uygun ebatlarda hazırlanan görsellerin taksi içerisinde yolcuların görebileceği alanlara konulması da sağlandı. - MERSİN

Taksi şoförlerinin uyması gereken kurallar anlatıldı
Taksi şoförlerinin uyması gereken kurallar anlatıldı
Taksi şoförlerinin uyması gereken kurallar anlatıldı

İngilizce, Arapça, Mersin, Taksi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Taksi şoförlerinin uyması gereken kurallar anlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taksi şoförlerinin uyması gereken kurallar anlatıldı - Son Dakika
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