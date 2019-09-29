Son Dakika Haberleri: Taksi şoförü bulduğu para ve cüzdanı sahibine ulaştırdı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Taksi şoförü bulduğu para ve cüzdanı sahibine ulaştırdı

1 saat önce

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde taksi sürücüsü, durağın önünde bulduğu içerisinde bir miktar para olan cüzdanı, polis ekiplerini arayarak sahibine ulaştırdı.

Taksi şoförü bulduğu para ve cüzdanı sahibine ulaştırdı, System.String[]

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde taksi sürücüsü, durağın önünde bulduğu içerisinde bir miktar para olan cüzdanı, polis ekiplerini arayarak sahibine ulaştırdı.


Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi Yıldız Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre taksi sürücüsü Orkun Oduncu, taksi durağının önünde duran bir cüzdanı fark etti. Cüzdanı alan Oduncu içerisinde bir miktar para ve Fatma Pınar isimli bir kadına ait kimlik kartı olduğunu gördü. Bunun üzerine Oduncu, polis ekiplerini arayarak bir cüzdan bulduğunu söyledi. Oduncu'nun ihbarı üzerine polis ekipleri taksi durağına geldi. Cüzdan içerisinde bulunan kimlik ile Pınar'ın telefon numarası tespit edildi. Ekipler Pınar'ı telefonla arayarak, taksi durağından cüzdanını alabileceğini söyledi.


Polis ekiplerinin durumu bildirmesi üzerine Fatma Pınar, taksi durağına geldi. Cüzdanını taksi sürücüsü Oduncu'dan alan Pınar, duyarlılığından dolayı Oduncu'ya teşekkür ederek, "Böyle insanların kaldığını görmek sevindirici" dedi. - KOCAELİ

Kocaeli, Polis, Gebze, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 09:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İçişleri Bakanlığı duyurdu: Polis olmanın şartları değişiyor
Hong Kong polisi, göstericileri tespit etmek için mavi renkli su kullandı İngiltere'de polisten kaçan aracın köşeye sıkıştırıldığı anlar kamerada Adana'da İki kadın sokakta yürürken silahlı saldırıya uğradı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2019 22:57:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taksi şoförü bulduğu para ve cüzdanı sahibine ulaştırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]