Taksi şoförü Fransız kadın turistin kafasını kaputa vurup, yola fırlattı - Son Dakika
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Taksi şoförü Fransız kadın turistin kafasını kaputa vurup, yola fırlattı

20.04.2022 07:59

İstanbul'da ücret nedeniyle tartıştığı kadın turistin kafasını kaputa vurup yola fırlatan taksici kaçmak istedi. Kadın, taksicinin gitmesini engellemek için aracın üzerine çıktı. Gözaltına alınan taksicinin ruhsatı iptal edildi.

Dün saat 14.00 sıralarında Ataşehir'de Fas uyruklu Fransız vatandaşı 26 yaşındaki turist Kawtar Hadir, Avrupa Yakası'nda bir adrese gitmek için taksiye bindi. İddiaya göre, taksi şoförü Ercan Yaman, turist kadını sokak aralarında bir süre dolaştırdı.

KADINI YERE ATTI

Şoförün turist yolcu Kawtar Hadir'den Avrasya Tüneli geçiş ücreti istemesi üzerine araçtan inmek istediğini söyleyen turist kadın ile şoför arasında tartışma başladı. Fransa vatandaşı kadın yolcu, 70 liralık taksimetre ücretini vermeyeceğini belirterek, polis çağıracağını söyledi. Bunun üzerine taksi şoförü, araçtan inen kadın yolcunun yanına geldi ve kadını kolundan tutarak kafasını kapıya vurdu, ardından kadını yere fırlattı.

O ANLAR KAMERADA

Bu esnada durumu gören bir mahalle sakini de kadının yardımına koştu. Yardım çığlıkları atan kadın, hareket halindeki aracın üzerine çıkarak şoförün gitmesini engellemek istedi. Taksi şoförü aracıyla olay yerinden ayrılırken kadın yolcu yere düştü. Kadın daha sonra Ataşehir Örnek Polis Merkezi'ne giderek şoförden şikayetçi oldu. O anlar bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

KARŞILIKLI ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Kadının şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, taksinin plakasından şoför Ercan Y.'ye ulaşarak ifade vermek üzere karakola davet etti. Bir süre sonra karakola gelen Ercan Y., gözaltına alındı. Polise verdiği ifadede Ercan Y.'nin, kadının da kendisine saldırdığını ve ondan şikayetçi olduğunu söylediği öğrenildi.

RUHSATI ASKIYA ALINDI

Taksi şoförü ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, yaşanan olayın ardından Trafik Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri tarafından muayenesi olmadığı belirlenen taksi, trafikten men edildi. Taksinin çalışma ruhsatı da askıya alındı.

Taksi şoförü Fransız kadın turistin kafasını kaputa vurup, yola fırlattı
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HIRSIZLAR BALKONDAN ATILAN EŞYALARLA ENGELLENDİ HIRSIZLAR BALKONDAN ATILAN EŞYALARLA ENGELLENDİ Yabancı uyruklu müşterisini darbeden taksici gözaltına alındı Yabancı uyruklu müşterisini darbeden taksici gözaltına alındı

Ataşehir, Polis, Taksi, Fas, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Taksi şoförü Fransız kadın turistin kafasını kaputa vurup, yola fırlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taksi şoförü Fransız kadın turistin kafasını kaputa vurup, yola fırlattı - Son Dakika
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