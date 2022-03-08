Taksi şoförü ile müşterinin kavgası kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Taksi şoförü ile müşterinin kavgası kamerada

08.03.2022 11:51

ANKARA'da taksi şoförü, aracına binen çiftin çocukları Melis M.'nin (2) istifra ederek koltuğu kirletmesi nedeniyle 150 TL para isteyince tartışma çıktı.

ANKARA'da taksi şoförü, aracına binen çiftin çocukları Melis M.'nin (2) istifra ederek koltuğu kirletmesi nedeniyle 150 TL para isteyince tartışma çıktı. Taksi şoförü çocuğun babası Muammer M.'nin kafasına parfüm şişesiyle vurdu, araya giren eşini de tartakladı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Çankaya ilçesinde meydana geldi. Ziya Oralay Caddesi üzerindeki evlerinden çıkan Muammer (32) ve Şeyma M. (25) çifti, çocukları Melis M. ile birlikte Tunalı Hilmi Caddesi'ne gitmek için taksiye bindi. Melis M., araç seyir halindeyken istifra edince arka koltuk kirlendi. Bunun üzerine çift, aracı durdurdu. Çift, koltuğu temizledikten sonra 25 liralık taksi ücretini ödeyip, yürüyerek yola devam etmek istedi. Ancak şoförün, koltuk kirlendiği gerekçesiyle temizletebilmek için 150 lira para istediği iddia edildi. Muammer M., bu ücreti ödemeyeceğini söyleyince tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda şoför, araçtaki cam parfüm şişesiyle Muammer M.'nin kafasına vurdu. Taksi şoförü araya girmek isteyen kadını da tartakladı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde taksi şoförünün parfüm şişesiyle müşterisine vurması ve yaşanan arbede yer aldı.

Yaralanan Muammer M., Hacettepe Hastanesi'ne giderek tedavi oldu. Başına 3 dikiş atılan ve darp raporu alan Muammer M., şikayetçi olacağını söyledi. Muammer M., kızı istifra edince inmek istediklerini söyleyerek, "Taksi ücretini ödedim, arka koltuğu da sildik. Ancak şoför benden kusma parası olarak 150 lira istedi. Ben vermeyeceğimi söylediğim anda bana saldırdı. Tekme atmaya başlayınca ben de ona karşılık verdim. Bir süre sonra arabasının içerisindeki parfüm şişesini alarak benim kafama vurdu. Orada eşim ve kızım vardı ve çok korktular. Bir kusma için bunu yapması yanlıştı. Eşim zaten tartışmadan önce o kusulan yeri sildi, buna gerek yoktu" ifadelerini kullandı.

Taksi şoförü ile müşterinin kavgası kamerada
Taksi şoförü ile müşterinin kavgası kamerada
Taksi şoförü ile müşterinin kavgası kamerada

YORUMLAR
500
Çocuk takside kusunca, taksici delirdi: Babayı darp etti, anneyi tartakladı Çocuk takside kusunca, taksici delirdi: Babayı darp etti, anneyi tartakladı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kahya terörü! Hem yolcu aldırmadılar, hem darp ettiler Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kahya terörü! Hem yolcu aldırmadılar, hem darp ettiler Ormandan kestiği odunlarla yakalandı Ormandan kestiği odunlarla yakalandı

Türk Lirası, Çankaya, Tragger, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Taksi şoförü ile müşterinin kavgası kamerada - Son Dakika


Son Dakika
12:11 Dünyada insanların en çok gördüğü rüyanın hangisi olduğunu biliyor musunuz? Siz de o rüyayı görmüş olabilirsiniz
12:09 Çay ocağında 'çayı niye eksik getirdin' kavgası, bıçaklı saldırıya dönüştü: İşletmeci baba-oğul ölümün eşiğinde
12:05 İngiliz medyası iddia etti! Rus istihbaratçılara göre savaş çoktan kaybedildi
12:00 Terim'den geri vites! Taraftarı umutlandıran sözler: Bir kez daha Galatasaray'a gelirim, kupayla giderim
11:57 Ukrayna lideri Zelenski'den geri adım: Kırım ve Donbass cumhuriyetlerinin tanınmasını tartışabiliriz
11:45 Devlet Bahçeli, "yağ krizi"nin sorumlusunu buldu: Orkestra şefi CHP!
11:32 Ali Koç'un hareketleri dikkat çekiyor! İsmail Kartal çılgına döndü
11:29 Putin'in protestoları önleme yöntemi büyük tepki çekti! Polis, Moskova sokaklarında telefon avında
11:28 Hadise'nin yırtık kot pantolonunun fiyatını duyanlar, kulaklarına inanamadı
11:19 8 Mart Kadınlar Günü'nde çarpıcı anket: Kadınlar temel ihtiyaçlara erişemiyor, şiddet görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 12:37:16. #1.11#
SON DAKİKA: Taksi şoförü ile müşterinin kavgası kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement