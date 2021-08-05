Taksi şoförü iple asılmış halde bulundu - Son Dakika

Karabük'te taksi şoförlüğü yapan şahıs, oturduğu apartmanın bodrum katında iple asılmış halde ölü olarak bulundu.

Olay Beşbinevler Cumhuriyet Mahallesi 55. Nolu Sokak'ta bulunan İrşat Apartmanında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, apartmanda oturan bir vatandaş, bodrum katına indiği sırada İrfan Erper (54) isimli şahsı tavana iple asılı halde gördü. Şahsın durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Erper'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri apartmana şerit çekerek önlem alırken, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Erper'in cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken Erper'in taksi şoförlüğü yaptığı öğrenildi. - KARABÜK