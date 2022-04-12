Taksi şoförü, merdiveni çıkamayan yaşlı kadını sırtına alıp taşıdı! - Son Dakika
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Taksi şoförü, merdiveni çıkamayan yaşlı kadını sırtına alıp taşıdı!

12.04.2022 23:04

İstanbul'da bir taksi şoförü, seyir esnasında bina merdivenlerini çıkmakta zorlandığını gördüğü yaşlı bir kadını sırtına alarak 2. kattaki evine kadar taşıdı. O anlar cep telefonu ile anbean kaydedildi.

İstanbul'da 15 yıldır taksi şoförlüğü yapan 59 yaşındaki Süleyman Güngör, her zaman olduğu gibi bağlı bulunduğu Sabiha Gökçen Havalimanı taksi durağında yolcularını alarak Eyüpsultan ilçesinde bir sokağa bıraktı. Taksi şoförü Süleyman Güngör, durağa döndüğü sırada seyir esnasında sokakta yürümekte zorluk çeken yaşlı kadını fark etti.

YAŞLI KADINI SIRTINA TAŞIP TAŞIDI

Evinde tek başına yaşayan yaşlı kadının yanında komşuları olmasına rağmen 2. katta bulunan evinin bina merdivenlerini çıkamadığını gören 59 yaşındaki taksi şoförü Süleyman Güngör, tereddüt etmeden yaşlı kadını sırtına alarak 2. katta bulunan evine merdivenlerden çıkarttı. O sırada yaşlı kadının yanında olan komşusu içleri ısıtan o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.

Taksi şoförü, merdiven çıkmakta zorlanan yaşlı kadını sırtına alıp taşıdı

DUALARLA KARŞILIK VERDİ

Yaşlı kadını bina merdivenlerinden 2 kat yukarı sırtında taşıyan 59 yaşındaki taksi şoförü Süleyman Güngör'ün bu iyiliği ise bağlı bulunduğu taksi durağındaki diğer meslektaşları tarafından sevinçle karşılandı. İşini yaptığı taksiye aldığı yolcular tarafından sevildiğini ve yolcularına her zaman saygıyla yaklaştığını belirten taksi şoförü Güngör, yaşlı kadının kendisine dualar ettiği için mutlu olduğunu ifade etti.

"SIRTIMDA 2 KAT YUKARI TAŞIDIM"

Süleyman Güngör, "Cumartesi günü Sabiha Gökçen durağımızdan yolcularımı aldım Eyüp ilçesine bıraktım. Müşterilerimi bıraktıktan sonra yoldan aşağı doğru inerken 20 metre ileride bir yaşlı teyze ve yanında iki hanımefendi vardı. Hemen durdum ve teyzemi arabama bindirdim. Teyzenin evine doğru giderken teyzeye 'izin verirseniz ben merdivenleri çıkarken size yardım edeceğim, dedim. Çok iyi olur dediler. Teyzeyi sırtıma aldım ve merdivenlerden 2 kat yukarı çıkardım. Bana dua ettiler. Yanımdaki hanımefendi kameraya çekmek istedi ben de 'çekebilirsiniz' dedim. Memnun oldular bana dua ettiler, ben de çok mutlu oldum. Bu benim vazifemdi, bunu herkes yapar" dedi.

Taksi şoförü, merdiven çıkmakta zorlanan yaşlı kadını sırtına alıp taşıdı

"İSTANBUL'U BİR UCUNA GİTMEK İSTESE GÖTÜRÜRDÜM"

Yaşlı kadını yorulmadan sırtında taşıyan taksi şoförü Süleyman Güngör, "Teyze, İstanbul'un bir ucundan diğer ucuna beni götür deseydi ben gücüm yettiği yere kadar götürürdüm. İçinden, kalbimden öyle geldi ben de yardımcı oldum. Ben 24 saat çalışıyorum, yorulmuyorum. İstanbul'da taksicilik yapıyorum. Severek yapıyorum işimi. Ne zaman yardıma ihtiyacı olan birisini görsem yardımcı olurum. Ben 15 yıldır taksicilik yapıyorum. Yurt dışından gelen misafirlerimizi alırım, İstanbul'a ilk kez gelmişlerse gidecekleri yerlere götürürken İstanbul'u anlatıyorum. Çok mutlu oluyorlar. Onlar mutlu oldukça ben hafifliyorum ve yorgunluğum gidiyor, Airbus yolcu uçağı kullanmış gibi oluyorum. Eminim ki turist yolcularım ülkelerine döndüklerinde mutlaka benden iyi bahsediyorlar. Ben İstanbul'un en iyi taksicisiyim ve işimi severek yapıyorum" diye ekledi.

YORUMLAR
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İstanbul'dan yılın ilk çeyreğinde 17 milyondan fazla yolcu uçtu İstanbul'dan yılın ilk çeyreğinde 17 milyondan fazla yolcu uçtu

Süleyman Güngör, Sabiha Gökçen, İstanbul, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Taksi şoförü, merdiveni çıkamayan yaşlı kadını sırtına alıp taşıdı! - Son Dakika


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