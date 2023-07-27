Taksi Şoförü, Polisten Kaçarken Yakalandı: Trafikte Bir Suç Makinesi Çıktı

TRAFİK Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde polisten kaçmaya çalışırken yakalanan taksi şoförü Bayram T.'nin trafikte adeta bir suç makinesi olduğu ortaya çıktı. 2012 yılında alkollü araç kullanarak ehliyeti alınan Bayram T.'nin, o tarihten sonra takside çalışmaya devam ettiği ve 15 kez alkollü, 1 kez uyuşturucu madde etkisindeyken araç kullanırken yakalandığı öğrenildi. İşlediği suçlar nedeniyle 2081 yılına kadar ehliyetine el konan sürücüyle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesinin de 2020 yılında bir Tweet attığı belirlendi.

MÜŞTERİ KILIĞINA GİREN TRAFİK POLİSLERİ YAKALADI

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Sivil Trafik Büro Amirliği ekipleri geçtiğimiz çarşamba günü gerçekleştirdiği denetimde, müşteri gibi davranan sivil polisler, Kağıthane'ye gitmek isteğini söyleyerek bir taksiye binmek istedi. Taksicinin "Ben oraya gidemem çok trafik var" demesi üzerine sivil polisler kimliklerini açıklayarak işlem yapacaklarını söyledi. Karşısındakinin polis olduğunu görünce kaçmaya çalışan taksici, kısa bir kovalamacının ardından yakalandı.

POLİS BİLE ŞAŞIRDI

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, ehliyeti olmayan sürücünün kimlik bilgilerini sorgulandığında ilginç detaylara ulaştı. Bayram T. adlı taksinin ehliyetine işlediği trafik suçları nedeniyle 26 Haziran 2081 yılına kadar el konduğu tespit edildi. Kaçak olarak taksi şoförlüğü yaptığı öğrenilen Bayram T.'ye polis ekipleri tarafından "Belediyeden taksi çalıştırma ruhsatı almadan taksi çalıştırmak" suçundan 4 bin 64 lira, "Uyarı ve ikazlara uymamak" suçundan 951 lira, "Sürücü belgesi geri alınmasına rağmen araç kullanmak" suçundan 8 bin 190 lira olmak üzere toplam 13 bin 205 lira ceza kesildi. Ayrıca Bayram T.'nin kullandığı aracın sahibine de "Sürücü belgesiz araç kullandırmak" suçundan 8 bin 190 lira ceza kesildiği öğrenildi. Kesilen toplam ceza miktarının 21 bin 295 olduğu belirtildi.

2012 YILINDA ALKOL NEDENİYLE EL KONAN EHLİYETİNİ, BİR DAHA HİÇ ALAMAMIŞBayram T.'nin 2012 yılında alkollü araç kullanırken yakalandığı ve ehliyetinin ilk kez geri alındığı belirtildi. O tarihten sonra ehliyetini bir daha hiç geri alamayan Bayram T.'nin otomobil kullanmaya devam ederek 15 kez alkollü, 1 kez uyuşturucu etkisinde araç kullanırken yakalandığı belirlendi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TWEET ATMIŞPolis şüpheli Bayram T.'nin taksi kiralayan kişilerden aracı 4-5 saatliğine kiraladığını tespit ederken, bugüne kadar 10 farklı taksiyle suçları işlerini belirlendi. Bayram T.'yle ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 29 Kasım 2020 yılında bir tweet attığı ortaya çıktı. Twette "Toplu Taşıma aracı kullanım belgesi bulunmayan, uyuşturucu/uyarıcı madde ve alkollüyken araç kullanma gibi ihlaller sonucu "Ehliyetine 2081 yılına kadar ek konulan şoförün kullandığı taksi, son 3 ay içinde 3. Kez ehliyetsiz aynı şoför kullanırken TUDES kapsamında işlem görmüş ve emniyet birimlerince trafikten men edilmiştir" yazdığı belirtildi.Sürücünün ayrıca 1 yıl içinde 100 ceza puanını doldurduğu ortaya çıktı.

2081 YILINDAN SONRA PSİKOTEKNİK RAPOR VE PSİKİYATRİ MUAYENNESİ OLACAK

Bu suçlar nedeniyle Bayram T.'nin ehliyetini geri alma tarihinin sürekli uzadığı son olarak bir daha alkollü yakalanmazsa 26 Haziran 2081 tarihinin ehliyetine el koyma süresinin bittiği öğrenildi. Bu sürenin dolmasıyla birlikte Bayram T.'nin yasal olarak psikoteknik raporu ve uzman psikiyatri muayenesi sonrasında durumu uygun bulunursa sürücü belgesini geri alabileceği belirtildi.