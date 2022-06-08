Taksi şoförü tartışma yaşadığı motosikletliyi ezmeye çalıştı! O anlar saniye saniye kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Taksi şoförü tartışma yaşadığı motosikletliyi ezmeye çalıştı! O anlar saniye saniye kamerada

08.06.2022 16:58

İstanbul Zeytinburnu'nda yaşanan olayda bir taksici ile motosikletli arasındaki yol verme tartışmasından sonra kovalamaca başladı. Motosikletli sürücü, bir anda frene basan taksiciye arkadan çarptı. Taksicinin geri gelerek motosikletliyi ezme girişimi ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Pazartesi günü 58. Bulvar Caddesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddialara göre, 34 TJY plakalı taksinin sürücüsü, 34 CVF 819 plakalı motosikletin önüne kırarak yol kenarındaki müşteriyi almak istedi. Bunun üzerine motosiklet sürücüsü Abdülmuttalip Algan ile taksi sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı. Taksi sürücüsü müşteriyi almadan ilerlemeye devam ederken, motosiklet sürücüsü hızla peşine takıldı. Taksicinin bir anda fren yapmasıyla motosiklet sürücüsü arkadan çarptı.

Yaşanan kazanın ardından motosikletin sürücüsü Abdülmuttalip Algan ve beraberindeki arkadaşı taksinin kapısını açmak istedi. Taksi sürücüsü aracıyla geri gelerek Algan ve arkadaşını ezmeye çalıştı. Olayda yaralanan olmazken Algan'ın motosikletinde ve park halindeki bir otomobilde hasar oluştu. Motosiklet sürücüsü Algan'ın olay yerinden kaçan taksi sürücüsünden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Zeytinburnu'nda taksici, kendisine çarpan motosikletliyi ezmeye kalktı: O anlar kamerada

OLAY ANI KAMERADA

Yaşanan olay bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, motosikletli sürücünün taksinin peşinden gittiği görülüyor. Taksi bir anda durunca motosikletli arkadan çarpıyor. Motosikletten inenler aracın kapısını açmaya çalışırken taksici geri gelerek onları ezmeye çalışıyor. Taksici daha sonra olay yerinden uzaklaşıyor.

Zeytinburnu'nda taksici, kendisine çarpan motosikletliyi ezmeye kalktı: O anlar kamerada

"GEL, SENİ DURAĞA GÖTÜRECEĞİM"

Motosiklet sürücüsü Abdülmüttalip Algan, "Taksi bulvarın başında müşteri almak için önüme kırıyor. Aniden ben de ona vuruyorum. Motorumda hasar oluşuyor. Ticari taksi de müşteriyi almadan kaçıyor. Ben onun peşinden giderken bana 'Gel seni durağa götüreceğim' diyor. O hız yaptığı gibi ben hızlanıyorum. Aniden fren yapınca ben de duramayıp vurdum. Çarpmamla motordan inmem bir oldu. Bir baktım arabayı geri geri üstüme sürüp, hem bana, hem arkamda olan arkadaşıma, hem de motoruma hasar verdi. Ezmeye çalıştı" dedi.

Zeytinburnu'nda taksici, kendisine çarpan motosikletliyi ezmeye kalktı: O anlar kamerada

"HİÇBİR HUSUMETE GEREK YOK"

Taksi sürücüsünün ani fren yapmasının bir nedeni olmadığını söyleyen Algan, "Hiçbir şey yoktu. Bana zaten el hareketi yaptı 'Gel gel' diye. O hızlanacak diye ben de hızlandım. Aniden fren yaptı. Fren yapmasının sebebi de yüzde yüz suçlu olduğu için kaçacak bir yer arıyor. Ona buradan şunu söylemek istiyorum, 'Bana ulaşsın. Mahkemeye gerek duymayalım. Devletimizi de küçük bir iş için yormaya gerek yok. Kendi aramızda halledelim. Benim masrafım çoktur. Karşıda olan aracın da masrafı çoktur. Ortak bir nokta bulup halledelim aramızda.' Hiçbir husumete gerek yok. Devletimizi de boş bir konu için yormaya gerek yok. Kendi aramızda halledilebilecek bir konu" dedi.

Zeytinburnu'nda taksici, kendisine çarpan motosikletliyi ezmeye kalktı: O anlar kamerada
YORUMLAR
500
Tırın altında kalan 14 yaşındaki çocuk öldü Tırın altında kalan 14 yaşındaki çocuk öldü Yeni satın aldığı motosikletiyle evine dönerken kazada öldü Yeni satın aldığı motosikletiyle evine dönerken kazada öldü
Kaynak: İHA

Motosiklet, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Taksi şoförü tartışma yaşadığı motosikletliyi ezmeye çalıştı! O anlar saniye saniye kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:10 Mehmetçik'ten Barış Pınarı bölgesinde teröristlere geçit yok! 3 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
17:08 Kur'an-ı Kerim'e tekme atan 3 öğrenci örgün eğitim dışına çıkarıldı!
16:58 Ekonomik sıkıntılarla boğuşan Barcelona'dan duyanları şoka uğratan uygulama! Camp Nou düğün salonu oluyor
16:58 Taksi şoförü tartışma yaşadığı motosikletliyi ezmeye çalıştı! O anlar saniye saniye kamerada
16:38 NBA oyuncusuyla buluşmasını hala unutamamış! Yetişkin film yıldızı Lana Rhoades'ten ilginç itiraf
16:25 Galatasaray'da kiraya verilen 14 futbolcu kulübe geri döndü
16:23 Yarışmanın yapımcılarına kızının bakire olduğu bilgisini veren anne, genç kızı sinirlendirdi
16:18 17 yaşındaki Nuray Demir'i öldüren eski nişanlıdan kan donduran sözler: Zayıf olduğu için bana direnemedi
16:12 İlk eşini ve oğlunu kazada kaybeden Esin Yağmurdereli, gözyaşlarını tutamadı
16:08 Ukrayna'da öğrenciler harabeye dönen okullarında mezuniyet töreni için buluştular! Hatıra fotoğrafları çekilirken duygusal anlar yaşandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2022 17:22:29. #1.11#
SON DAKİKA: Taksi şoförü tartışma yaşadığı motosikletliyi ezmeye çalıştı! O anlar saniye saniye kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement