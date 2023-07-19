Taksi Şoförü Yolcuyu Gitmek İstediği Yere Götürmedi - Son Dakika
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Taksi Şoförü Yolcuyu Gitmek İstediği Yere Götürmedi

19.07.2023 12:40

Beylikdüzü'nde bir taksi şoförü, yolcunun gitmek istediği yere gitmeyi reddetti. Yolcu, taksi şoförünün tepkisi üzerine taksiden inerek o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

BEYLİKDÜZÜ'nde taksi şoförü yolcuyu gitmek istediği yere götürmedi. Takside bulunan yolcu kısa bir süre sonra taksiden indi. O anlar yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay Beylikdüzü'nde meydana geldi. Taksiye binen bir yolcu, gitmek istediği yer konusunda taksi şoförüyle anlaşmazlık yaşadı. Taksi şoförü yolcunun gitmek istediği yeri söylemesi üzerine, "Ben girersem bir daha gelemem bu tarafa. Sabahtan beri baya dolaştım erteledim erteledim." sözleriyle karşılık verdi. "Taksicilik bu şekilde olmuyor yoldan çevirdiğini alıyorsun istediği yere bırakıyorsun diye biliyorum ben bu işi. Yanlış biliyorum demek ki. " sözleriyle taksi şoförüne tepki gösteren yolcu, sürücünün sözleriyle bir kez daha şaşkınlık yaşadı. Taksi şoförünün "Taksiye bindiğinde soracaksın nereye diye" sözleri üzerine yolcu tepki göstererek taksiden indi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Taksi Şoförü Yolcuyu Gitmek İstediği Yere Götürmedi - Son Dakika
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