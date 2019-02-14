Son Dakika Haberleri: Taksi Şoförünü Gasbeden İki Sanığa Hapis Cezası

Taksi Şoförünü Gasbeden İki Sanığa Hapis Cezası

15 dakika önce

Eskişehir'de bindikleri taksinin şoförünü bıçakla tehdit ederek cebindeki parasını gasbeden iki sanık, altışar yıl sekizer ay hapis cezasına çarptırıldı.

Taksi Şoförünü Gasbeden İki Sanığa Hapis Cezası, System.String[]
Eskişehir'de bindikleri taksinin şoförünü bıçakla tehdit ederek cebindeki parasını gasbeden iki sanık, altışar yıl sekizer ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ömür Ü. (22) ve Anılcan A. (21) ile avukatları katıldı.

Son savunmalarını yapan sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıklardan her birini "gece yarısı birden fazla kişiyle silahlı yağma" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Eskişehir'de 2017 yılında gece saatlerinde taksi şoförlüğü yapan Hilmi Çankırılı'nın kullandığı aracı Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde durdurarak binen Ömür Ü. ve Anılcan A, sürücüyü bıçakla tehdit ederek cebindeki 150 lirayı gasbetmişti. Şikayet üzerine yakalanan iki kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış ve haklarında dava açılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:09 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Telefonunu Dinleyen Memura Küfretti, Cezayı Yedi Uçakta Cep Telefonunu Kapatmayan Yolcuya 2 Bin 124 TL Ceza Verilecek

Sevgilisini Öldüren Sanığa, Sevgililer Günü'nde Müebbet Hapis Cezası Faizsiz Ev Sahibi Yapan Kuruluşlar İçin Devlet Harekete Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.2.2019 14:24:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Taksi Şoförünü Gasbeden İki Sanığa Hapis Cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]