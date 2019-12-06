Taksi şoförünü öldüren sanık hakim karşısına çıktı

Sanık savunmasında Taksi sürücüsünü vurduğum anı hatırlamıyorum

Haber Özden ATİK İstanbul, DHA

Bayrampaşa'da taksi şoförü Nihat Elçi'yi kafasından vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Mehmet Ayçiçek, hakim karşısına çıktı. Sanık Mehmet Ayçiçek savunmasında, Taksi sürücüsünü vurduğum anı hatırlamıyorum. Olayı yaptığımı kamera kayıtlarından izleyerek gördüm dedi. Avukatının daha önce psikolojik tedavi gördüğünü söylemesi üzerine mahkeme, sanığın tedavi görüp görmediğinin sorulmasına, buna göre Adli Tıp Kurumu'na sevkinin yapılmasına karar verdi.

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Ayçiçek getirildi. Şikayetçi taksi şoförünün annesi Zatiye Hacıoğlu ile nişanlısı Tuğba Ergun ile avukatları Mustafa Tırtır da duruşmaya katıldı.

TAKSİ SÜRÜCÜSÜNÜ VURDUĞUM ANI HATIRLAMIYORUM

Sanık Mehmet Ayçiçek savunmasında, Ben bu olayı işlediğimi halen kabullenemiyorum. Olay zamanından önce ailemde sıkıntılar oldu, bunalıma girmiştim. Psikolojim çok bozuktu. Ablamın eski eşi ablamın üstüne şirket kurmuştu. Onunla konuşmak için yanına gitmeye karar verdim ancak ne ile karşılaşacağımı bilmediğim için ruhsatsız tabancayı da yanıma almıştım. Zeytinburnu metrobüs durağının orada taksiye bindim. Benim amacım Ataşehir'e gitmekti. Taksi sürücüsünü vurduğum anı hatırlamıyorum. Olayı yaptığımı kamera kayıtlarından izleyerek gördüm. Kendimde değildim. Daha önce 2004 yılında Amasya Merzifon'da bulunan GATA'da psikolojik tedavi görmüştüm. Bu durumdan dolayı çok rahatsızım dedi. Sanık avukatı müvekkilinin akli melekelerinin tespitine ilişkin rapor aldırılmasını talep etti. Öldürülen taksi şoförü Nihat Elçi'nin annesi ve nişanlısı ise sanığın cezalandırılmasını talep etti.

İFADELERİ SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK

Müşteki avukatı Mustafa Tırtır ise İfadeleri tamamen suçtan kurtulmaya yöneliktir. Dosyada bulunan kamera kayıtlarından anlaşıldığı üzere sanık maktulün baş bölgesine silahla bir el ateş edip, kendisini öldürdükten sonra taksiden inmiş, ön taraftaki kapıyı açmış ve maktulün üzerindeki beline ve bacağına bağlı olan çantadan cüzdan, cep telefonu ve parasını almıştır. Olay yerinde 50 TL para bulunmuş olup, üzerinde kan izleri mevcuttur. Davanın bir an önce karara bağlanmasını istiyoruz. Ayrıca az önce internetten baktım Amasya Merzifon'da GATA hastanesi bulunmamaktadır dedi.

SUÇ MAKİNESİ DEĞİLİM

Bunun üzerine söz alan sanık Ayçiçek, Ben suç makinesi değilim. Benim yapmış olduğum eylemler korku, panik ile yapmış olduğum eylemlerdir. Ben kendi suçumu kabul ediyorum. Yürekleri soğuyacaksa ben bugünden kendi canıma kıyarım. Ben size gerçek bilgileri anlatıyorum dedi.

PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜP GÖRMEDİĞİ ARAŞTIRILACAK

Mahkeme heyeti, sanığın psikolojik tedavi görüp görmediğinin Merzifon Hava Hastanesi ve Amasya Askeri Hastanesi'nden sorulmasına, kayda rastlandığı takdirde mahkemeye gönderilmesine karar verdi. Belgelerin temini halinde sanığın Adli Tıp Kurumu'na sevki yapılarak Kasten öldürme ve Yağma suçlarına ilişkin davranışlarını yönlendirme yeteneğine yönelik rapor hazırlanmasına hükmetti. Suçun işlendiğine dair kuvvetli suç şüphesi bulunması nedeniyle sanık Ayçiçek'in tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İddianamede, sanık Mehmet Ayçiçek'in ablasına borç bıraktığı iddiasıyla eski eniştesini öldürmeye karar verdiği ve bir tabanca, iki şarjör ve 53 mermi satın aldığı, tabanca ile metrobüse binemeyeceğini düşündüğü için taksi gasp etmeye karar verdiği kaydedildi. İddianamede Ayçiçek'in Bayrampaşa'da durmasını söylediği, yol kenarında aracın yavaşlamasıyla el freninin çekildiğini zannedip maktulün başına ateş ettiği belirtildi. Sanığın, Bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürme, Gece vakti silahla yağma ve Ruhsatsız silah suçlarından ağırlaştırılmış müebbet 11 yıldan 18 yıla kadar hapsi talep edildi.