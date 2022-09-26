TAKSİ ŞOFÖRÜNÜN BEYZBOL SOPASIYLA SALDIRDIĞI İDDİASIYLA ŞİKAYETÇİ OLDULAR

İZMİR'in Konak ilçesinde, erkek arkadaşı O.İ. ile taksiye binen Gülsema Kalaycı (22), şoförle 'kısa mesafe' nedeniyle tartışma yaşadı. Araçtan inen O.İ. ve Kalaycı, taksinin plakasının fotoğrafını çekmek isteyince şoför Ö.T.'nin beyzbol sopalı saldırısına uğradıklarını belirterek şikayetçi oldu.

İzmir'in Konak ilçesinde erkek arkadaşı O.İ., ile taksiye binen Gülsema Kalaycı, taksi şoförü Ö.T.'ye gidecekleri yeri söyledi. iddiaya göre, Ö.T., ikiliye yakın mesafe olduğu gerekçesiyle birkaç kez taksiye binmelerinin doğru olmadığını belirtip, 'yürüseydiniz' dedi. Tartışma yaşanmaması için Ö.T.'nin sözlerini geçiştiren Kalaycı ve O.İ., Cumhuriyet Bulvarı'nda bir bankanın önünde inmek istedikleri yeri söyledi. Ö.T. bu kez de inmek istedikleri noktada dönüş yapabileceği yer olmadığını belirtip, Kalaycı ve O.İ.'yi gitmek istedikleri yere yaklaşık 800 metre mesafeden araçtan indirmeye çalıştı. Bu sırada O.İ. ile taksi şoförü Ö.T. arasında tartışma çıktı. Taksiden inen Kalaycı ve O.İ. cep telefonu ile taksinin plakasını almak için fotoğraf çekerken, bunu gören şoförün beyzbol sopalı saldırısına uğradı. Çevredekilerin de araya girmesiyle son bulan saldırının ardından, darbedilen Kalaycı ile O.İ. polis merkezine giderek Ö.T.'den şikayetçi oldu.

'ŞOK GEÇİRDİM'

Olayla ilgili konuşan Gülsema Kalaycı, o gün bankada acil bir işi olduğunu belirterek, şunları söyledi

Taksiye bindikten sonra şoför, sürekli gittiğimiz yerin zaten yakın mesafe olduğunu, istersek yürüyebileceğimizi söylemeye başladı. Bu sırada erkek arkadaşım bir şey söylemedi, ben de ortamı yumuşatmak için 'Abi yanımızda yük var, bizim için zor olur, hava da çok sıcak ' gibi şeyler söyledim. Bizi, gitmek istediğimiz yerin yaklaşık 800 metre gerisinde bıraktı ve taksimetreyi de açmamıştı. Bu yüzden ben indikten sonra cep telefonumu çıkardım ve fotoğraf çekmek istedim. 'Siz kimin plakasını çekiyorsunuz' diyerek bana doğru koşmaya başladı. Bu sırada erkek arkadaşım, onu tutarak etkisiz hale getirdi. İnsanlar etrafımıza toplandı. Adam bu sırada arabasına gitti ve bir beyzbol sopası alarak tekrar bana koşmaya başladı, bu sırada küfür ediyordu. Ben şok geçirdim, çok korktum. Hayatımda hiç bu tarz kavgalara karışan birisi değilim. Bir an önce bu kişinin şoförlüğünün sonlandırılması ve ceza alması için her şeyi yapacağım dedi.

'PSİKOTEKNİK RAPORLARININ DAHA AKTİF TAKİP EDİLMESİ LAZIM

Kalaycı'nın avukatı Öykü Su Güler Oğuz, olayla ilgili gerekli suç duyuruları yapıldığını belirterek, Şu anda dosyayı savcılığın uzlaştırmaya göndermesini bekliyoruz. Görüldüğü gibi kadına şiddet hayatın her alanında karşımıza gelebilmekte. Bunların önlenmesi adına cezaların artırılmasının yanı sıra, infaz rejiminin de düzenlenmesi gerekiyor. Mevcut olayda, 'darp', 'yaralamaya teşebbüs', 'hakaret' ve 'tehdit' gibi birçok suç söz konusu. Müvekkilim olaydan sonra durumu taksicilerin bağlı bulunduğu meslek kuruluşuna aktarmış ve karşılığında şoförün görevden uzaklaştırıldığı yönünde cevap almış ancak sonradan gördük ki şoför hala aynı durakta çalışmaya devam ediyor. Bu kişilerin psikoteknik raporlarının daha aktif bir şekilde takip edilmesi lazım diye konuştu.

'BEN DE ONLARDAN ŞİKAYETÇİYİM'

Şoför Ö.T. ise polise verdiği ifadede, Olay günü aracıma binen kişiler kendilerini bir bankanın önüne bırakmamı istediler. O tarafa dönüş olmadığını söyleyip, bir kafenin önünde kendilerini indirmeyi teklif ettim ve 10 metre yürüyüp yürüyemeyeceklerini sordum. Onlar da kabul etti. Erkek olan kişi arabadan inerken küfretti. 'Küfrü bana mı ettin' diye sorunca 'evet' dedi. Daha sonra aramızda arbede çıktı. Üzerime atılı iddiaları kabul etmiyorum. Ben de onlardan şikayetçiyim dedi.