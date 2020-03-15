Taksi şoförünün bulduğu cüzdan sahibine teslim edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Taksi şoförünün bulduğu cüzdan sahibine teslim edildi - Son Dakika

Taksi şoförünün bulduğu cüzdan sahibine teslim edildi

6 saat önce

Alanya ilçesinde taksi şoförü, bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti.

Taksi şoförünün bulduğu cüzdan sahibine teslim edildi, System.String[]

Alanya ilçesinde taksi şoförü, bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti.

Taksi şoförü Hüseyin Ateş, çarşıda yürürken yerde bulduğu cüzdanı polis karakoluna götürdü. Polis ekibi, cüzdanın emekli öğretmen İsmail Alkaş'a ait olduğu tespit etti.

Karakoldan cüzdanı teslim alan Alkaş, daha sonra taksi durağına giderek Ateş'e teşekkür etti.

Pazar alışverişi sırasında cüzdanını düşürdüğünden habersiz olduğunu belirten Altaş, "Çok insancıl bir davranış. Bir miktar paranın yanında kimlik kartım, banka kartlarım, emekli kartım vardı. Bunlar kaybolsaydı tekrar çıkartmak için uzun zaman gerekirdi." dedi.

Alkaş, böyle dürüst insanların olmasından dolayı çok sevindiğini ifade etti.

Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 02:52 Kaynak: AA
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