Taksi şoförünün gasp yalanını jandarma ortaya çıkardı - Son Dakika

ANTALYA'da taksi şoförü C.A., Konya'ya götürmek üzere anlaştığı 4 kişinin, Isparta'ya geldiğinde 5 bin 500 lirası ve cep telefonunu gasbettiği ihbarında bulundu. JASAT ekiplerinin yol güzergahındaki kameralar üzerinde yaptığı araştırmalar sonucu taksi şoförünün gasp ihbarının asılsız olduğu ortaya çıkarıldı. Para ve cep telefonu taksidi bulunduğu belirlenen şoför, yasal işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Olay geçen cuma akşamı Isparta'da meydana geldi. Taksi şoförü C.A., Antalya'dan yola çıkıp, Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Bahtiyar köyü civarına geldiğinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, "Taksime müşteri olarak aldığım Konya'ya gitmek istediklerini söyleyen 4 kişi silah zoruyla paramı ve cep telefonumu gasbetti" iddiasında bulundu. 5 bin 500 lirası ve cep telefonunun gasbedildiğini öne süren taksicinin ihbarı sonrası olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.