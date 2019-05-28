Son Dakika Haberleri: Taksi şoförünün katil zanlısı yakalandı

Taksi şoförünün katil zanlısı yakalandı

47 dakika önce

Erzurum'da önceki gün taksi durağında meydana gelen cinayetin zanlısı yakalandı.

Taksi şoförünün katil zanlısı yakalandı, System.String[]
Erzurum'da önceki gün taksi durağında meydana gelen cinayetin zanlısı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Yakutiye İlçesi Kongre Caddesi Kongre Taksi durağında gerçekleşen silahla kasten adam öldürme olayı ile alakalı olayın şüphelisi Fatih A. kullanmış olduğu tabanca ile birlikte yakalandı.

Fatih A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:51 Kaynak: İHA
Yakutiye, Fatih, Erzurum, 3. Sayfa
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