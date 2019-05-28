Taksi şoförünün katil zanlısı yakalandı
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Erzurum'da önceki gün taksi durağında meydana gelen cinayetin zanlısı yakalandı.
Erzurum
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:51 Kaynak: İHA
'da önceki gün taksi durağında meydana gelen cinayetin zanlısı yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Yakutiye İlçesi
Kongre Caddesi Kongre Taksi durağında gerçekleşen silahla kasten adam öldürme olayı ile alakalı olayın şüphelisi Fatih
A. kullanmış olduğu tabanca ile birlikte yakalandı.
Fatih A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - ERZURUM
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