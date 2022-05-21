Taksi ücretini beğenmeyen kadın plakayı söküp şoföre saldırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Taksi ücretini beğenmeyen kadın plakayı söküp şoföre saldırdı

21.05.2022 12:34

İstanbul Esenyurt'ta taksi ücretini beğenmeyen kadın ortalığı birbirine kattı. Önce sözlü tartışma başlatan yolcu sonrasında plakayı sökerek şoföre saldırdı. Yaşanan olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

Dün 12.30 sıralarında Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde yaşanan olayda, taksiye binen yolcular taksimetre ücretinin fazla olduğunu söyleyerek şoförle tartışmaya başladı. Taksicinin yolculara ücretin normal olduğunu, isterlerse polisi çağırabileceklerini söylemesi üzerine ortalık karıştı.

PLAKAYLA TAKSİCİYE SALDIRDI

Öfkeden deliye dönen kadın, aracın plakasını sökerek taksiciye saldırdı. Erkek yolcunun araya girmesine de aldırmayan kadın, ambulansa bindi. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle sakinleşen kadın, daha sonrasında polis aracına binerek karakola gitti.

OLAY ANI KAMERALARA YANSIDI

Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

YORUMLAR
500
Çatalca'da balık tutarken bulduğu top mermisini kağıda sarıp, minibüsle Esenyurt'a götürdü: Bomba imha uzmanları devrede Çatalca'da balık tutarken bulduğu top mermisini kağıda sarıp, minibüsle Esenyurt'a götürdü: Bomba imha uzmanları devrede Esenyurt Belediyesi, Hayvanseverlerin Bulduğu Ayağı Kırık Kediyi Sağlığına Kavuşturdu Esenyurt Belediyesi, Hayvanseverlerin Bulduğu Ayağı Kırık Kediyi Sağlığına Kavuşturdu
Kaynak: İHA

Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Taksi ücretini beğenmeyen kadın plakayı söküp şoföre saldırdı - Son Dakika


Son Dakika
11:51 Finlandiya'dan karşı hamle: Kesilen Rus gazı yerine yüzer LNG terminali kiraladı
12:33 Diyarbakır'da akıl almaz olay: 3 yaşındaki çocuklarını mola yerinde unuttular
12:32 Belçika'da maymun çiçeği virüsünün fetiş festivalinden yayıldığı ortaya çıktı
12:31 202 Survivor şampiyonu Cemal Can Cansever'den Acun Ilıcalı pozu: Hayatınızda o varsa her an, her şey olabilir
12:06 Ünlü oyuncuya çoban köpekleri saldırdı! Reha Özcan: Köpeklerin suçu yok, sürülerini korumaya çalışıyorlardı
12:04 Fenerbahçe Shakhtar Donetsk'in golcüsü Lassina Traore için anlaşmaya vardı
12:02 Annesini öldürmüştü! 15 yaşındaki çocuk: "İlişkim sizi ilgilendirmez" deyince anneme ateş ettim
11:58 Şampiyon motosikletçi çorbacıda cinayete kurban gitti
11:50 Maymun çiçeği nedir, belirtileri neler? Maymun çiçeği virüsü bulaşır mı?
11:33 Anadolu Efes, Avrupa şampiyonluğu için sahaya çıkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2022 12:48:48. #1.12#
SON DAKİKA: Taksi ücretini beğenmeyen kadın plakayı söküp şoföre saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement