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Taksi ücretini ödemedi, polisleri görünce korona olduğunu itiraf etti - Son Dakika

Taksi ücretini ödemedi, polisleri görünce korona olduğunu itiraf etti

11.09.2021 09:26

Karabük'te karantinada olması gereken 18 yaşındaki Sudenur A. arkadaşıyla bindikleri taksinin ücretine karşı çıkıp ödemeyince sürücü durumu polis ekiplerine bildirdi. Sudenur A. polislere, "Koronayım yaklaşmayın" derken, ambulansla evine bırakıldı.

Gece saatlerinde Karabük otobüs terminalinden Sudenur A. ve Yasin D. taksiye bindi. İstedikleri adrese geldiklerinde taksimetrenin yazdığı ücrete tepki gösteren gençler, şoför ile tartışmaya başladı.

"KORONAYIM, YAKLAŞMAYIN"

Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine taksi sürücüsü aracını durağa çekip durumu polise bildirdi. Taksicinin şikayetçi olmasının ardından Yasin D. gözaltına alınırken, Sudenur A. ise, "Koronayım yaklaşmayın" diye bağırdı. Yapılan HES kodu sorgusunda genç kızın Covid-19 testinin pozitif çıkması sonucu karantinada olması gerektiği tespit edildi.

"İSTEDİĞİMİ YAPARIM"

Polis ekiplerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekibi geldi. Kendisini görüntüleyen gazetecilere de hakaret eden genç kız, sağlık görevlilerine de tepki göstererek, "Bırakın beni gitmek istiyorum. Eve falan gitmek istemiyorum. Ben istediğim yere çıkarım. Ben istediğimi yaparım, kimse beni çekemez" dedi.

Karantina tedbirlerine uymamaktan polis ekiplerince tutanak tutulan genç kız, ambulansla evine götürüldü.

Taksi ücretini ödemedi, polisleri görünce korona olduğunu itiraf etti

Koronavirüs, Karabük, Polis, Taksi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Taksi ücretini ödemedi, polisleri görünce korona olduğunu itiraf etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taksi ücretini ödemedi, polisleri görünce korona olduğunu itiraf etti - Son Dakika
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