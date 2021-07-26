TAKSİ ÜCRETİNİ VERMEMEK İÇİN KAÇARKEN BAHÇE DUVARINDAN BÖYLE DÜŞTÜ - Son Dakika

ESENYURT'ta iddiaya göre bindiği taksinin ücretini vermemek için kaçan yabancı uyruklu kişi, bahçe duvarından balkona atlarken düştü. Sokağı birbirine katan kişi polise teslim edilirken, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçen cumartesi günü gece saatlerinde Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu belirtilen yabancı uyruklu kişi bindiği taksinin ücretini vermek istemedi ve şoförle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından araçtan inen kişi, kaçmak için apartmanın bahçe duvarından balkona atlarken düştü. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri gelirken, yabancı uyruklu kişi çevredekiler tarafından düştüğü balkondan çıkarıldı. Polis ekipleri, sokağı birbirine katan kişiyi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü.

YAŞANANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Taksi şoföründen kaçarak ortalığı birbirine katan yabancı uyruklu kişinin o anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülere yabancı uyruklu kişinin bahçe duvarın atlayıp balkona düşmesi ve vatandaşlar tarafından yakalandığı anlar yansıdı.

"KAÇMAYA ÇALIŞTI"

Sokakta bulunan iş yerinde çalışan Rıdvan Dilekli, "Parasını vermemiş. Şu apartmanların arasından kaçmaya çalıştı. Mahalleli yakalayıp, polise teslim etti. Polise direndi, zaten zorluk çıkardı. Darp yoktu. Baya da alkollüydü" dedi.