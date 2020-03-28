Taksi ve internet tabanlı uygulamalar vasıtasıyla şahsi araçlar şehirler arası toplu ulaşımda... - Son Dakika

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Taksi ve internet tabanlı uygulamalar vasıtasıyla şahsi araçlar şehirler arası toplu ulaşımda...
6 saat önce
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, taksi ve internet tabanlı uygulamalar vasıtasıyla şahsi araçların şehirler arası toplu ulaşım aracı olarak kullanılmasına izin verilmeyeceğini bildirdi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, taksi ve internet tabanlı uygulamalar vasıtasıyla şahsi araçların şehirler arası toplu ulaşım aracı olarak kullanılmasına izin verilmeyeceğini bildirdi.
Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Otobüs ile şehirler arası yolculuğun 'Seyahat İzin Kurulu'nun iznine bağlanmış olması nedeniyle taksi ve benzeri araçların ya da internet tabanlı uygulamalar (yol arkadaşlığı) vasıtasıyla şahsi araçların şehirlerarası toplu ulaşım aracı olarak kullanılmasına izin verilmeyecektir."
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 09:30 Kaynak: AA
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