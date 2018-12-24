Taksi ve Sürücünün Parasını Gasp Eden Şahıs Yakalandı
1 saat önce
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde müşteri gibi bindiği taksiyi ve sürücünün parasını gasp eden şahıs polis ekiplerince yakalandı.
Sakarya
'nın Adapazarı
ilçesinde müşteri gibi bindiği taksiyi ve sürücünün parasını gasp eden şahıs polis ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesinde sabaha karşı bir şahıs, ticari taksiye müşteri olarak bindi. Müşteri olarak binen şahıs taksiciye bıçak çekerek üzerinde bulunan 2 adet cep telefonu ve 40 TL parasını gasp etti. Daha sonra gaspçı şahıs, sürücüyü indirerek taksisini gasp etti. Taksi sahibi durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro amirliği ekipleri olaydan kısa bir süre sonra ticari taksiyi terkedilmiş halde Erenler
ilçesinde buldu. Taksi üzerindeki yapılan incelemeler ve güvenlik kameraları çalışması sonucunda gasp olayını gerçekleştirenin hırsızlıktan 24 adet kaydı bulunan 25 yaşındaki S.K., olduğunu tespit etti. Polis
ekipleri S.K., isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi. - SAKARYA
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:17 Kaynak: İHA
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