Taksi yol ayrımındaki bariyerlere çarptı: 2 ölü, 6 yaralı (2)- Yeniden - Son Dakika

Yaralanan taksi şoförü Fatih Kılıç, Rıyam Omar İbrahim (27), Yousıf Hussein Abdulraheem (9), Ayat Hussein Abdulraheem (6), Abdulraheem Mohmood (9) ve Taleeah Saleem Raheem Asakra (23) itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Iraklı ailenin taksiyle İstanbul 'a gitmek için yola çıktığı belirtildi.

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